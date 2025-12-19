"جوجل" تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق "جيميني 3 فلاش"

في خطوة جديدة تعكس حدة المنافسة في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي، أعلنت جوجل اليوم إطلاق Gemini 3 Flash، نموذجها السريع والأقل تكلفة، المبني على إصدار Gemini 3 الذي كُشف عنه الشهر الماضي.



وتسعى الشركة إلى تعزيز الحضور الاستهلاكي ومنافسة "أوبن إيه آي" مباشرة، عبر جعل النموذج الجديد هو الخيار الافتراضي في تطبيق جيميني ووضع الذكاء الاصطناعي داخل محرك البحث.



أداء يقفز قفزة كبيرة عن الجيل السابق





يأتي Gemini 3 Flash بعد ستة أشهر فقط من إعلان Gemini 2.5 Flash، لكنه يحمل تحسينات كبيرة في الأداء. ووفق نتائج الاختبارات المعيارية، تفوّق النموذج الجديد بفارق ملحوظ على سلفه، بل ونجح في مجاراة النماذج القوية مثل Gemini 3 Pro وGPT‑5.2 في بعض المقاييس.





على سبيل المثال، حقق Gemini 3 Flash نسبة 33.7% في اختبار Humanity’s Last Exam من دون استخدام أدوات مساعدة، وهو اختبار يقيس الخبرة عبر مجالات معرفية متعددة. للمقارنة:

Gemini 3 Pro: 37.5%

Gemini 2.5 Flash: 11%

GPT‑5.2: 34.5%



أما في اختبار MMMU‑Pro الخاص بتعدد الوسائط والاستدلال، فقد تصدّر Gemini 3 Flash المنافسة محققًا 81.2%، متفوقًا على جميع النماذج الأخرى.





انتشار واسع للمستخدمين: النموذج الافتراضي في تطبيق Gemini



ووفقاً لموقع "تك كرانش" تبدأ جوجل طرح Gemini 3 Flash ليكون النموذج الافتراضي عالميًا في تطبيق Gemini، بديلًا عن Gemini 2.5 Flash. ومع ذلك، تتيح الشركة للمستخدمين اختيار نموذج Gemini 3 Pro يدويًا عند التعامل مع مسائل الرياضيات والبرمجة المعقدة.





وتؤكد جوجل أن النموذج الجديد يتميّز بقدرة أفضل على فهم المحتوى متعدد الوسائط وتحليل نية المستخدم بدقة أعلى. من بين الاستخدامات التي تروج لها الشركة:

رفع مقطع فيديو قصير والحصول على نصائح مخصصة.



رسم سكتش بسيط وطلب من النموذج تخمين ما تم رسمه.

تحميل تسجيل صوتي لتحليله أو تحويله إلى اختبار تفاعلي.

كما أصبح النموذج أكثر قدرة على تقديم إجابات بصرية، مدعومة بالصور والجداول.



من البحث إلى النماذج الأولية للتطبيقات

تتيح جوجل أيضًا استخدام Gemini 3 Flash لإنشاء نماذج أولية للتطبيقات مباشرة من داخل تطبيق Gemini، بالاعتماد على الأوامر النصية فقط.

وفي السياق ذاته، أصبح Gemini 3 Pro متاحًا للجميع في الولايات المتحدة ضمن البحث، كما توسّع الوصول إلى نموذج الصور Nano Banana Pro داخل محرك البحث لعدد أكبر من المستخدمين.



حرب النماذج تشتعل مع "أوبن إيه آي"



منذ إطلاق Gemini 3، عالجت جوجل أكثر من تريليون رمز يوميًا عبر واجهة البرمجة، في مؤشر واضح على تصاعد المنافسة مع OpenAI.





وتزامن ذلك مع تقارير عن إرسال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، مذكرة داخلية بعنوان "Code Red" بعد تراجع حركة ChatGPT مع ارتفاع الحصة السوقية لجوجل لدى المستخدمين. وردًا على ذلك، أطلقت OpenAI نموذج GPT‑5.2 ونموذجًا جديدًا لتوليد الصور، مؤكدة في الوقت نفسه نمو الاستخدام المؤسسي وتضاعف عدد الرسائل في ChatGPT ثماني مرات منذ نوفمبر 2024.

ورغم أن جوجل لم تذكر OpenAI بالاسم، فإن رسالتها كانت واضحة: السباق مفتوح، والابتكار مستمر.

«ما يحدث في الصناعة هو أن هذه النماذج كلها تتحسن باستمرار وتتحدى بعضها البعض وتدفع حدود الممكن. والأمر الرائع أننا لا نطلق نماذج جديدة فحسب، بل نطوّر أيضًا معايير جديدة لتقييمها».

بهذا الإطلاق، تؤكد جوجل أن معركة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني، بل صراع على السرعة، والتكلفة، وتجربة المستخدم، في سوق يتغير بوتيرة غير مسبوقة.

إسلام العبادي(أبوظبي)