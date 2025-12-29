تأجير الروبوتات البشرية.. إلى أي مدى اقتحمت التكنولوجيا تفاصيل حياتنا اليومية؟

أطلقت شركة الروبوتات الصينية AgiBot منصتها الجديدة Qingtian Rent في خطوة تعكس التحول السريع للتقنيات المتقدمة من نطاق البحث والتجربة إلى الاستخدام اليومي. وتهدف المنصة إلى توفير خدمة تأجير الروبوتات البشرية لمجموعة واسعة من الاستخدامات، تشمل الاجتماعات التجارية، وحفلات الزفاف، والحفلات الموسيقية، والمعارض، والفعاليات العامة والخاصة، في مؤشر واضح على دخول الروبوتات البشرية إلى قلب المشهد الاجتماعي والاقتصادي.

الروبوت كخدمة… نموذج اقتصادي جديد

تعتمد Qingtian Rent على نموذج «الروبوت كخدمة» (RaaS)، الذي يتيح للشركات والأفراد استئجار روبوتات متقدمة بدلًا من شرائها، ما يقلل من التكاليف الرأسمالية ويسهّل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة. ويشمل هذا النموذج الدعم الفني وخدمات النقل والتشغيل، ما يمنح المستخدمين تجربة جاهزة من دون الحاجة إلى خبرات تقنية متخصصة أو التزامات طويلة الأمد.

روبوتات للمناسبات والفعاليات

تركّز المنصة في مرحلتها الأولى على الروبوتات التفاعلية وروبوتات العروض، التي يمكن توظيفها في استقبال الضيوف، وتقديم فقرات ترفيهية، وتعزيز الأنشطة التسويقية والعلامات التجارية. ويعكس هذا التوجه رغبة الشركة في جعل الروبوتات جزءًا مألوفًا من الفعاليات والمناسبات، تمهيدًا لتوسيع استخدامها في مجالات أكثر تعقيدًا مستقبلًا.

تسعير متنوع حسب القدرات

تقدم Qingtian Rent مجموعة من الروبوتات بأسعار يومية متفاوتة بحسب مستوى التعقيد والإمكانات التقنية. فروبوت الرقص Unitree U2 يُؤجَّر بنحو 690 دولارًا في اليوم، بينما يتوفر روبوت Unitree Go2 Air، وهو روبوت كلبي ذكي وأقل تكلفة، بسعر يقارب 138 دولارًا يوميًا. أما الروبوت الأكثر تطورًا في المنصة، AgiBot Yuanzheng A2، فيتميّز بقدرات عالية على التفاعل الذكي مع البشر والبيئة المحيطة، ويصل سعر تأجيره إلى نحو 1.380 دولارًا في اليوم، مع شمول جميع الخدمات اللوجستية والفنية.

انتشار واسع وخطط توسّع

تعمل المنصة حاليًا في نحو خمسين مدينة صينية، وقد نجحت في استقطاب أكثر من ستمئة مزود خدمة وتشغيل ما يزيد على ألف روبوت ضمن شبكتها. وتسعى الشركة إلى توسيع نطاق عملياتها ليشمل أكثر من مئتي مدينة بحلول عام 2026، مع بناء منظومة متكاملة تضم شركات تصنيع أصلية، ومزودي خدمة رئيسيين، وآلاف صناع المحتوى، لخدمة مئات الآلاف من العملاء المحتملين.

سوق واعد للروبوتات

يتزامن إطلاق Qingtian Rent مع نمو متسارع في سوق تأجير الروبوتات في الصين، خلال 2025، مع توقعات بأن يحقق قفزة جديدة في العام التالي. ويعود هذا النمو إلى التوسع الكبير في استخدام الروبوتات داخل قطاعات التعليم والصناعة والترفيه والخدمات، ما يعزز مكانة الصين كواحدة من أبرز البيئات العالمية لتجربة وتطوير الروبوتات البشرية.

نحو دمج الروبوتات في الحياة اليومية

لا تقتصر أهمية Qingtian Rent على كونها منصة تأجير فحسب، بل تمثل خطوة استراتيجية نحو دمج الروبوتات في تفاصيل الحياة اليومية. فمن خلال إتاحة التجربة من دون استثمار مباشر في معدات مكلفة، تفتح المنصة الباب أمام استخدام أوسع للتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أن الروبوتات البشرية لم تعد فكرة تنتمي إلى الخيال العلمي، بل واقعًا يتشكل تدريجيًا في المجتمع والاقتصاد الصيني.

لمياء الصديق(أبوظبي)