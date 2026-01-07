"CES 2026" يكشف عن ابتكارات غريبة ومدهشة

كشف معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي CES 2026 عن مجموعة مذهلة من الابتكارات التكنولوجية الغريبة والمستقبلية، حيث تجاوزت بعض الأجهزة حدود الخيال لتصبح واقعاً ملموساً يذهل الزائرين.





وبحسب موقع "تك كرانش"، كان من أبرز الابتكارات في المعرض مساعد هولوغرافي صغير يُدعى "Project AVA"، قادر على دعم الألعاب، وتنظيم المهام اليومية، وتقديم نصائح شخصية. ويجمع بين حركات واقعية، وتتبع للعين، وتزامن الشفتين مع الكلام، ليقدم تجربة تفاعلية تشبه الواقع، مع مراقبته للمستخدم وشاشته عبر كاميرا مدمجة، ليصبح جزءًا حيًا من حياتنا اليومية.





إلى جانب ذلك، روبوت باندا صغير باسم "An’An" لدعم كبار السن عاطفياً وعملياً. يتفاعل الروبوت مع اللمس، يتذكر تفضيلات المستخدم، ويساعد في تذكير كبار السن بالمهام اليومية، ليصبح رفيقاً ذكياً يخفف الشعور بالوحدة ويقدم دعماً دائماً.





كما شمل المعرض ابتكارات منزلية وطهي غريبة، مثل آلة الثلج الذكية، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج الثلج بهدوء تام في ست دقائق، مع قدرة على صنع حتى 60 رطلاً يومياً.









كذلك جاء السكين الاهتزازي، الذي يقطع الطعام بدقة تصل إلى 30 ألف اهتزاز في الثانية، ما يجعل التقطيع أسهل وأدق بكثير من السكاكين التقليدية، سواء للخضروات أو اللحوم أو الخبز، دون أي اهتزاز محسوس في اليد.





ومن الابتكارات الأكثر غرابة، ظهرت المصاصة الموسيقية، التي تبث الموسيقى مباشرة إلى الأذن الداخلية عبر تقنية نقل العظام، مع نكهات فواكه مختلفة لكل أغنية، لتجمع بين المتعة والطعم والتقنية بطريقة غير مسبوقة.



يؤكد مؤتمر CES 2026 مرة أخرى أنه أكثر من مجرد معرض للإلكترونيات، فهو منصة لتقديم أفكار تكنولوجية صادمة وغريبة، حيث تمتزج التكنولوجيا مع الخيال لتفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتكشف عن مستقبل لم نكن نتخيله من قبل.



إسلام العبادي(أبوظبي)