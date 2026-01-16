السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

بلاكستون تستثمر 4 مليارات يورو بمركز بيانات في ألمانيا

بلاكستون تستثمر 4 مليارات يورو بمركز بيانات في ألمانيا
16 يناير 2026 09:18

قالت شركة الاستثمار الخاص الأميركية "بلاكستون" يوم الخميس إنها تخطط لاستثمار بمليارات اليورو في مركز بيانات في بلدة ليبتال بولاية شمال الراين وستفاليا.

أخبار ذات صلة
ثروة ماسك في مواجهة "أوبن إيه آي".. دعوى تاريخية بمليارات الدولارات
تأجيل افتتاح نفق كبير بين جزيرتين ألمانية ودنماركية


وذكرت الشركة الأميركية أنه تم توقيع اتفاقية شراء لقطعة أرض في منطقة صناعية. ووفقاً للأوساط المالية، يبلغ حجم الاستثمار حوالي 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار)، ومن غير المتوقع اكتمال المنشأة حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التخطيط قريباً.

لكن الخطة ليست صفقة نهائية بعد، حيث لن يدخل العقد حيز التنفيذ إلا بعد استيفاء شروط معينة ومنح الموافقات. ومن المقرر استخدام مركز البيانات لخدمات السحابة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسيتولى تنفيذ المشروع مطور مراكز البيانات "كواليتي تكنولوجي سيرفيسز"، المملوك لشركة بلاكستون. وتولت "كواليتي تكنولوجي سيرفيسز" بالفعل بناء العديد من مراكز البيانات في الولايات المتحدة ولديها موقع في هولندا، مع وجود مركز آخر قيد الإنشاء في المملكة المتحدة. وقالت بلاكستون إن المنشآت التي تبنيها "كواليتي تكنولوجي سيرفيسز" تشغلها شركات أميركية مثل "أمازون ويب سيرفيسز" ومايكروسوفت.

المصدر: وكالات
ألمانيا
الذكاء الاصطناعي
بلاكستون
آخر الأخبار
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
الأخبار العالمية
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
اليوم 20:51
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
اليوم 20:47
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
الرياضة
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
اليوم 20:36
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
الرياضة
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
اليوم 20:31
«عالم القهوة دبي 2026» ينطلق غداً
اقتصاد
«عالم القهوة دبي 2026» ينطلق غداً
اليوم 20:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©