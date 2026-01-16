بلاكستون تستثمر 4 مليارات يورو بمركز بيانات في ألمانيا

قالت شركة الاستثمار الخاص الأميركية "بلاكستون" يوم الخميس إنها تخطط لاستثمار بمليارات اليورو في مركز بيانات في بلدة ليبتال بولاية شمال الراين وستفاليا.



وذكرت الشركة الأميركية أنه تم توقيع اتفاقية شراء لقطعة أرض في منطقة صناعية. ووفقاً للأوساط المالية، يبلغ حجم الاستثمار حوالي 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار)، ومن غير المتوقع اكتمال المنشأة حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التخطيط قريباً.



لكن الخطة ليست صفقة نهائية بعد، حيث لن يدخل العقد حيز التنفيذ إلا بعد استيفاء شروط معينة ومنح الموافقات. ومن المقرر استخدام مركز البيانات لخدمات السحابة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسيتولى تنفيذ المشروع مطور مراكز البيانات "كواليتي تكنولوجي سيرفيسز"، المملوك لشركة بلاكستون. وتولت "كواليتي تكنولوجي سيرفيسز" بالفعل بناء العديد من مراكز البيانات في الولايات المتحدة ولديها موقع في هولندا، مع وجود مركز آخر قيد الإنشاء في المملكة المتحدة. وقالت بلاكستون إن المنشآت التي تبنيها "كواليتي تكنولوجي سيرفيسز" تشغلها شركات أميركية مثل "أمازون ويب سيرفيسز" ومايكروسوفت.