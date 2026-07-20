هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بنتائج مباريات رياضية؟

لم يعد يخفى على أحد اليوم الإنجازات العديدة التي حققها الذكاء الاصطناعي والفرص الواعدة التي سيوفرها للبشرية. وسواء تعلق الأمر بالرعاية الطبية أو تطوير الأدوية أو الإدارة، كشفت التقنية الجديدة عن قدرات هائلة.

وفي خضم أجواء كأس العالم لكرة القدم 2026 التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أردت أن أختبر قدرة الذكاء الاصطناعي على توقع نتائج المباريات خاصة في مراحل متقدمة من الأدوار الإقصائية حيث تكون المنتخبات متقاربة المستويات ولا مجال للحسابات التكتيكية. ما يجعل التنبؤ بنتائج مبارياتها مهمة في غاية الصعوبة إن لم تكن مستحيلة.

قبل انطلاق المباراة النهائية بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني بساعات، طلبت من "تشات جي بي تي"، روبوت الدردشة التابع لشركة "أوبن أيه آي"، أن يتوقع نتيجة اللقاء.

من المعروف أن المنتخبين يتمتعان بخبرة هائلة في خوض المنافسات الكبرى ويزخران بالنجوم الذين يتألقون في مختلف الدوريات في كل قارات العالم.

يقود الأسطورة ليونيل ميسي (الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات)، منتخب (الألبيسيليستي)، بطل العالم في مونديال قطر 2022، ويضم بين مواهب أخرى الحارس إيميليانو مارتينيز ولياندرو باريديس في خط الوسط والمهاجمين البارزين لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز.

في إسبانيا، يعتمد "لاروخا"، المتوج بآخر بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، على كوكبة من النجوم منهم رودريغو هيرنانديز وباو كوبارسي وأوناي سيمون حارس المرمى، ولامين يمال، الجناح الشاب الموهوب ونجم نادي برشلونة، ويعد أحد أبرز المواهب في العالم.

كان الروبوت متحفظا، حيث أكد أن الجواب هو "توقع شخصي وليس ادعاء بمعرفة النتيجة". ورغم ذلك، فقد وُفق في التنبؤ بالفائز وباللجوء إلى أشواط إضافية، متوقعا فوز التشكيلة الإسبانية بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي بنتيجة 2-1. ورغم أن النتيجة في الواقع جاءت مختلفة، حيث حسم الإسبان النزال بهدف دون مقابل، إلا أن "تشات جي بي تي" نجح في توقع حسم المباراة في الوقت الإضافي.

في مباراة دور نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، انتظرت نهاية الشوط الأول ثم طلبت منه أن يتوقع نتيجة المباراة. وكان توقعه صحيحا بدرجة كبيرة.

بدأ جوابه كالآتي "الأرجنتين 2- إنجلترا 1"، متوقعا أن يُسجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع "92:52". وهو السيناريو الذي جاء مطابقا للواقع. لم يكتف "تشات جي بي تي" بذلك. فأرفق جوابه بالتعليق التالي "سيناريو محتمل: الشوط الأول: حذر وتعادل 0-0 أو 1-1. الشوط الثاني: خبرة الأرجنتين قد تحسم اللقاء بهدف متأخر". وقد حدث ذلك حيث سجلت الأرجنتين هدف التعادل في الدقية الـ85 ثم هدف الفوز في الدقيقة 92+2.

مرة أخرى، يبرهن الذكاء الاصطناعي أنه يمكن أن يكون أداة فعالة تساعد البشر في تحقيق المزيد من التقدم، خاصة أنه ما يزال في بداياته الأولى وأن العديد من الشركات بدأت تنتج هواتف ذكية مدعومة بوكلاء ذكاء اصطناعي قادرة على إنجاز العديد من المهام، الأمر الذي سيجعل هذه التقنية الواعدة في متناول اليد للجميع.

مصطفى أوفى (أبوظبي)