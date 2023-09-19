أتلتيكو يزيد سعة ملعبه قبل «ديربي مدريد»



مراد المصري (دبي)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن زيادة سعة ملعبه «سيفيتاس ميتروبوليتانو» رسمياً بطاقة استيعابية ستبلغ 70.460 متفرجاً، وذلك مع ترقب خوضه مواجهة «ديربي مدريد» ضد ريال مدريد يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقام أتلتيكو مدريد بزيادة سعة ملعبه بشكل تدريجي منذ افتتاحه في عام 2017، حتى وصل الآن إلى أكبر عدد مع سعيه لزيادة العائدات المالية من جهة، وبث المزيد من الحماس في أجواء الملعب ذي التصميم الحديث، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير من المشجعين على شراء التذاكر الموسمية الذي تجاوز حاجز 60 ألف طلب هذا الموسم.

وكانت السعة السابقة للملعب تبلغ 68.600 متفرج، لكن مع الزيادة التي تبلغ الآن 70.460، بواقع 64.440 مقعداً للمناطق العادية، و6.020 في المقاعد الخاصة وكبار الشخصيات.

ولا يمر أتلتيكو مدريد بأفضل أحواله بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة أمام فالنسيا في الجولة الخامسة، وتوقف رصيده عند سبع نقاط، حيث يمتلك مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، فيما نجح ريال مدريد من تحقيق خمسة انتصارات متتالية ليتصدر ترتيب «الليجا» بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.