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الرياضة

كأس السيدات تدشن موسم الحبتور للبولو

كأس السيدات تدشن موسم الحبتور للبولو
19 سبتمبر 2023 15:00

 دبي (الاتحاد) 
يدشن منتجع ونادي الحبتور للبولو الموسم الجديد للبولو بالكأس الخيرية للسيدات 28 أكتوبر المقبل، والذي يستمر حتى يوم 26 أبريل 2024، ويأتي الإعلان عن انطلاق الموسم الجديد مع تجديد رعاية هيئة المنطقة الحرة الدولية «إيفزا» للبطولات التي تقام بنادي الحبتور للعام الرابع على التوالي.
وحضر مراسم توقيع الرعاية الجديدة، محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور ومؤسّس بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، رئيس اتحاد البولو، ومارتن بيدرسن، رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية. 
وقال محمد الحبتور:«وضعنا أسساً راسخة بدفعٍ من الشغف الذي يتمتع به فريقنا للبولو في كل موسم، ونساهم في نمو البولو في الدولة، من خلال الارتقاء بمستوى اللعب وتحفيز شراكات قيّمة مع جهاتٍ تُشاركنا رؤيتنا». 
أضاف:«نرحّب باستمرار هيئة المنطقة الحرة الدولية لرعاية البولو في موسم جديد في منتجع ونادي الحبتور، ونواظب، بدعم راسخ من هيئة المنطقة الحرة الدولية، على استضافة مواسم استثنائية للبولو، بدءاً من بطولة كأس دبي الذهبية للبولو ووصولاً إلى فعاليات البولو المختلفة التي تُنظَّم خلال الموسم».
وقال مارتن بيدرسن، رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية:«بناء شراكات طويلة الأمد هو من الأسس الرئيسية التي تقوم عليها هيئة المنطقة الحرة الدولية، ونعتزّ بتجديد تعاوننا المثمر مع محمد خلف الحبتور وفريقه في منتجع ونادي الحبتور للبولو». 
تابع: «على مر السنين، اندمجت هيئة المنطقة الحرة الدولية في نسيج عالم الرياضة في دبي من خلال البولو، والذي يستقطب هذا الموسم مواهب جديدة من مختلف أنحاء العالم ويُشعل روح المنافسة، ونتطلع إلى موسم رائع جديد في رياضة البولو، ونتمنى لمنتجع ونادي الحبتور وللفرق المشاركة التوفيق والنجاح».

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