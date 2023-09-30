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الرياضة

«الزعيم» يستعد للدفاع عن صدارة «الأولى» في «الأبطال»

العين حقق الفوز على باختاكور في طشقند (الاتحاد)
1 أكتوبر 2023 00:44

معتز الشامي (دبي)

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بمعنويات عالية وطموحات بلا حدود، يؤدي العين تدريبه الأساسي على ملعبه مساء اليوم، استعداداً للمواجهة القوية المنتظرة أمام أهال بطل تركمانستان، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
ويرفع «الزعيم» شعار الفوز في جميع مواجهاته قارياً ومحلياً، بغرض الانقضاض على الصدارة، حيث حقق «البنفسج» 6 انتصارات متتالية محلياً ببطولتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وانتصاراً في أولى خطواته بدوري الأبطال أمام باختاكور الأوزبكي، وهو يسعى لتعزيز صدارته للمجموعة الأولى أمام أهال التركماني، وذلك للابتعاد بالنقاط، وسعياً وراء الحسم المبكر لبطاقة مؤهلة إلى دور الـ16 من البطولة التي يدخلها «الزعيم» بطموح المنافسة على لقبها، أملاً في تكرار نجاحاته السابقة، حيث حصد اللقب في 2003، كما وصل إلى نهائي نسخة 2016 وحل في «الوصافة».
وعقد الجهاز الفني بقيادة الهولندي ألفريد شرودر، اجتماعاً موسعاً مع اللاعبين في اليوم التالي للفوز الكبير الذي حققه «الزعيم» على «الملك» في الدوري، وطالبهم بضرورة «التواضع» وغلق صفحة الدوري، وإيقاف أي احتفالات، خاصة أن الموسم لا يزال في البداية، والفريق لم يحقق شيئاً بعد، بل بات مطالباً بتقديم الأفضل ومضاعفة الجهود، للسير على طريق النتائج الإيجابية والانتصارات، وهو أيضاً ما يجعل المنافسين في قمة التحفيز عند مواجهة «الزعيم»، وهي كلها عوامل تتطلب فريقاً يملك التركيز والحماس والروح القتالية العالية.
ويسعى شرودر لاستغلال كل الأسلحة الرابحة في أي مواجهة، لاسيما «الآسيوية»، فضلاً عن وفرة العناصر القادرة على صنع الفرق في جميع المباريات.
من جانبه، أشاد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، بالتزام وانضباط لاعبي العين في تنفيذ الأسلوب التكتيكي الذي وضعه المدرب الهولندي ألفريد شرودر، وذلك بعد الفوز بنقاط مباراة الشارقة. وأضاف: «احتفالات العين بالفوز انتهت في اليوم التالي للمباراة، وبدأ الفريق فعلياً استعداداته لمواجهة أهال، على استاد هزاع بن زايد».
وقال: «الأمة العيناوية رجحت كفة الفريق بالمساندة الفاعلة والتشجيع المثالي والروح الرياضية، ويستحقون التحية على الدور المهم الذي قاموا به بالمدرجات، في دعم معنويات اللاعبين، ونتوقع حضوراً جماهيرياً حاشداً في مواجهة أهال بالبطولة الآسيوية».
وحول ما إذا توقع تعزيز الصدارة في استاد الشارقة، قال: «نعم الشارقة فريق كبير، والعين يحترم جميع المنافسين، غير أن الواقع والتاريخ يؤكد أن صدارة العين للدوري ليست غريبة، بل أمر طبيعي، والغريب عندما يكون الفريق غير موجود في الصدارة، وهو ما نسعى إليه قارياً أيضاً».
وتعليقاً على سؤال حول ظهور أعراض البطولة على العين، قال: «من المبكر جداً الحديث حول ترشيح بطل الدوري، لأن المسابقة ما زالت في بدايتها، وانقضت منها أربع جولات فقط، ولا أعتقد كذلك أن خسارة الشارقة تبعده عن قائمة المرشحين للمنافسة على اللقب».

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