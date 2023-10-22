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الرياضة

الشعراوي ينقذ «الذئاب»

الشعراوي ينقذ «الذئاب»
22 أكتوبر 2023 17:36

 
روما (أ ف ب) 

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قاد ستيفان الشعراوي فريق روما إلى فوز صعب، وقاتل في «الأنفاس الأخيرة» على ضيفه مونزا «المنقوص» عددياً 1-0، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجّل الشعراوي الهدف الوحيد في الدقيقة 90 من المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، ليرتقي فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى المركز السادس مع 14 نقطة.
ويتخلّف روما بثلاث نقاط عن نابولي حامل اللقب وفيورنتينا ويوفنتوس صاحب المركز الثالث الذي يواجه ميلان في قمّة المرحلة اليوم «الأحد».
وجاء هدف الشعراوي الأول له هذا الموسم، في نهاية مباراة صعبة ضد مونزا الذي اضطر لخوض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه دانيلو دامبروسيو قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ببطاقة صفراء ثانية، كما طُرد مورينيو في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

الدوري الإيطالي
روما
مورينيو
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