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الرياضة

400 متسابق في تحدي «قمم الإمارات»

400 متسابق في تحدي «قمم الإمارات»
6 نوفمبر 2023 02:07

رأس الخيمة (وام)

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ضمن جهود تعزيز مكانة الإمارات في مجال رياضة التسلق، شارك 400 متسابق ومتسابقة في المرحلة الأولى من تحدي «قمم الإمارات»، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، على قمة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة.. وتضمن التحدي 4 فئات عمرية على مساري «الجري الجبلي» و«المشي/ الهايكنج»، وبلغت نسبة المشاركة النسائية 35%، وتجاوزت نسبة المشاركين الإماراتيين 75%.. وحمل التحدي الذي تزامن مع يوم العلم شعار «ارفعه عالياً.. ارفعه بفخر» احتفاء بعلم الدولة.. وأكدت خلود الجنيبي أمين عام الاتحاد، اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المشاركين.

رأس الخيمة
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