الخميس 9 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أساطير الرياضة الإماراتية» في معرض الشارقة للكتاب

«أساطير الرياضة الإماراتية» في معرض الشارقة للكتاب
8 نوفمبر 2023 18:30

دبي (الاتحاد) 
أعلنت شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية عن تدشين حفل توقيع كتاب «أساطير الرياضة الإماراتية» من إعداد الإعلامي عبدالعزيز عبدالله، بالتعاون مع مؤسسة دار نبطي للنشر، وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء غدٍ الخميس، بقاعة «الملتقى 2»، بمركز إكسبو الشارقة، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وأكد عبدالعزيز عبدالله، مؤسس ومدير «سبورت فور أوول»، أن الإصدار الجديد هو الثاني في تاريخ إنتاج الشبكة من الكتب الرياضية بعد طباعة وتوزيع كتاب عن مسيرة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا. 
وقال: «جاءت فكرة سرد قصص مكتوبة ومدعومة بالصور التذكارية لتجارب نجوم الكرة الإماراتية خلال خمسين عاماً لدولتنا الحبيبة، ليكون محتوى الكتاب هو الأول في موضوعه الذي يتناول هذا التأريخ لمسيرة مواهب وقامات رياضية فذة لن تختفي من ذاكرة الإبداع، ما زالوا جزءاً من ذكرياتنا وحاضرنا ولم يبخلوا بالجهد والعطاء لأنديتهم ومنتخباتنا الوطنية وحققوا إنجازات لا تُنسى، ويأتي في مقدمة قائمة الكتاب، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله».
وأضاف: «حرصنا على انتقاء أبرز النجوم في كل عقد من الزمان، بداية من فترة السبعينيات مثل الكابتن أحمد عيسى، وهو أول كابتن لمنتخبنا الوطني، وسعيد صلبوخ، وأيقونات من الثمانينيات والتسعينيات أمثال عدنان الطلياني وزهير بخيت وعبدالرزاق إبراهيم ومحسن مصبح. وغيرهم من رموز الساحرة المستديرة حتى وقتنا المعاصر».
وأكد مدير «سبورت فور أوول» أن هذه الخُطوة الفريدة من نوعها على أي منصة رياضية، تنبع من إيمان الشبكة بتعدد أدوارها الثقافية الرياضية والتي لا تقتصر فقط على الشق الإعلامي والإخباري، بل تتخطاها لتقديم محتوى نوعي متنوع يُلبي تطلعات جمهور رياضة الإمارات ويسهم في تكريم أبناء الرياضة الإماراتية وتقديمهم نموذجاً وقدوة للأجيال الحالية.
وتابع: «من أهداف الكتاب الرئيسة طرح مرجع معلوماتي موثق حول مسيرة هؤلاء النجوم يُمكن الاعتماد عليه عند البحث عن أي معلومات تتعلق بهم، خاصة وأن هذا المحتوى لم يكن متوفراً بسهولة قبل إصدار النسخة الأولى من كتابنا الجديد أساطير الرياضة الإماراتية». 

أخبار ذات صلة
جلسة حوارية حول كتاب «محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»
سونيتا ويليامز: الأرض مركبة الفضاء الوحيدة لدينا فلنحافظ عليها
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
الرياضة الإماراتية
آخر الأخبار
نساء وأطفال سودانيون لاجئون في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية لتنفيذ نتائج «اجتماع جدة»
اليوم 00:49
فلسطينيون يفرون من شمال غزة مع استمرار القصف والمعارك البرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فرار آلاف المدنيين من شمال غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية
اليوم 00:49
الحوثيون يستخدمون الموانئ في تهريب الأسلحة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تدعو إلى رقابة أممية على موانئ الحديدة
اليوم 00:49
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة
اليوم 00:49
من استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق في موعده (من المصدر)
الأخبار العالمية
العراق.. لجنة خاصة بالأمن السيبراني لتأمين الانتخابات
اليوم 00:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©