«أساطير الرياضة الإماراتية» في معرض الشارقة للكتاب

دبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية عن تدشين حفل توقيع كتاب «أساطير الرياضة الإماراتية» من إعداد الإعلامي عبدالعزيز عبدالله، بالتعاون مع مؤسسة دار نبطي للنشر، وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء غدٍ الخميس، بقاعة «الملتقى 2»، بمركز إكسبو الشارقة، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأكد عبدالعزيز عبدالله، مؤسس ومدير «سبورت فور أوول»، أن الإصدار الجديد هو الثاني في تاريخ إنتاج الشبكة من الكتب الرياضية بعد طباعة وتوزيع كتاب عن مسيرة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

وقال: «جاءت فكرة سرد قصص مكتوبة ومدعومة بالصور التذكارية لتجارب نجوم الكرة الإماراتية خلال خمسين عاماً لدولتنا الحبيبة، ليكون محتوى الكتاب هو الأول في موضوعه الذي يتناول هذا التأريخ لمسيرة مواهب وقامات رياضية فذة لن تختفي من ذاكرة الإبداع، ما زالوا جزءاً من ذكرياتنا وحاضرنا ولم يبخلوا بالجهد والعطاء لأنديتهم ومنتخباتنا الوطنية وحققوا إنجازات لا تُنسى، ويأتي في مقدمة قائمة الكتاب، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله».

وأضاف: «حرصنا على انتقاء أبرز النجوم في كل عقد من الزمان، بداية من فترة السبعينيات مثل الكابتن أحمد عيسى، وهو أول كابتن لمنتخبنا الوطني، وسعيد صلبوخ، وأيقونات من الثمانينيات والتسعينيات أمثال عدنان الطلياني وزهير بخيت وعبدالرزاق إبراهيم ومحسن مصبح. وغيرهم من رموز الساحرة المستديرة حتى وقتنا المعاصر».

وأكد مدير «سبورت فور أوول» أن هذه الخُطوة الفريدة من نوعها على أي منصة رياضية، تنبع من إيمان الشبكة بتعدد أدوارها الثقافية الرياضية والتي لا تقتصر فقط على الشق الإعلامي والإخباري، بل تتخطاها لتقديم محتوى نوعي متنوع يُلبي تطلعات جمهور رياضة الإمارات ويسهم في تكريم أبناء الرياضة الإماراتية وتقديمهم نموذجاً وقدوة للأجيال الحالية.

وتابع: «من أهداف الكتاب الرئيسة طرح مرجع معلوماتي موثق حول مسيرة هؤلاء النجوم يُمكن الاعتماد عليه عند البحث عن أي معلومات تتعلق بهم، خاصة وأن هذا المحتوى لم يكن متوفراً بسهولة قبل إصدار النسخة الأولى من كتابنا الجديد أساطير الرياضة الإماراتية».