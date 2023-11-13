برشلونة يسبح عكس التيار أمام ألافيس



برشلونة (أ ف ب)

سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة حامل اللقب، وقاده لفوز صعب على ضيفه ألافيس 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفك ليفاندوفسكي بهدفيه في الدقيقتين 53 و77، رداً على هدف التقدم من الضيوف عبر مهاجمه الشاب سامو أومورديون (19 عاماً) بعد 18 ثانية فقط من صافرة البداية، صيامه عن التهديف الذي استمر منذ 23 سبتمبر، عندما سجل أيضاً هدفين في الفوز على سلتا فيجو 3-2 في المرحلة السادسة.

ورفع برشلونة، الذي كان مطالباً بالفوز محلياً للبقاء بمنأى عن مطارده أتلتيكو مدريد الرابع برصيد 28 نقطة بفوزه على فياريال 3-1 مع مباراة أقل لنادي العاصمة، رصيده إلى 30 نقطة، متأخراً بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر مفاجأة هذا الموسم والفائز على رايو فايكانو 2-1 السبت، ونقطتين عن غريمه اللدود ريال مدريد الثاني الفائز على فالنسيا 5-1 في اليوم ذاته.

كما عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دانييتسك 0-1 في الجولة الرابعة، وقبلها في كلاسيكو إسبانيا أمام ريال 1-2 في المرحلة الحادية عشرة، تخللهما فوز صعب أيضاً على ريال سوسييداد 1-0 في المرحلة الماضية.

وأدخل تشافي هرنانديس مدرب برشلونة 6 تغييرات مقارنة مع مباراة دانييتسك، أبرزها إبقاء غافي وفيران توريس والبرازيلي رافينيا على مقاعد البدلاء، والزج ببيدري وفيرمين لوبيس ولامين جمال والمهاجم البرتغالي جواو فيليكس بين عدة.

ولم يكد الحكم يطلق صافرة البداية حتى اهتزت شباك النادي الكاتالوني على أرضه بعد 18 ثانية فقط بعدما قُطعت الكرة من الألماني إلكاي جوندوجان لتصل إلى خافيير لوبيس الذي مررها إلى أوكوروديون داخل المنطقة تابعها بتسديدة مرت بين قدمي الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن.

وقال بيدري لشبكة «موفيستار» عن تأخر فريقه بهدف في الثواني العشرين الأولى للمرة الثانية هذا الموسم: «عندما تبدأ متأخراً، كما حدث لنا عدة مرات هذا الموسم، عليك أن تسبح عكس التيار».

وتابع: «لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بعد عدة نتائج معقدة، خاصة في دوري أبطال أوروبا، لكن علينا أن نستمر على هذا المنوال، ونحصل على النقاط الثلاث».

ولخص المدرب لويس جارسيا هزيمة فريقه ألافيس الذي بات يقبع في المركز الخامس عشر بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط قائلاً: «حزين، حزين للغاية»، وأردف: «المفتاح هو في الشوط الأول، لو كانت النتيجة 2-0 أو 3-0، فهي قصة مختلفة».