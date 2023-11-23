إدارة اتحاد كلباء تحقق أمنية طفل

فيصل النقبي (كلباء)



حققت إدارة اتحاد كلباء أمنية طفل يحارب المرض بالتصوير معه، ومنحه قميص الفريق، وذلك من ضمن مبادرات النادي في التوجه للمجتمع المحلي، ولاقت اللفتة استحسان أهل الطفل، والجمهور الذي ثمن المبادرة.

من جهة أخرى، استقر فرهاد مجيدي مدرب «النمور» على التشكيل الأساسي استعداداً للقاء النصر يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يقام على استاد كلباء، وذلك بعد انضمام الدوليين واكتمال الصفوف.

ولا يعاني «النمور» من أي غيابات مؤثرة أمام النصر، خاصة بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها بعد انتصاره المهم على الشارقة في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وصعوده المستحق إلى نصف النهائي، بعد التفوق على «الملك»، ذهاباً وإياباً.

وانضم سلطان عادل إلى اتحاد كلباء، ليصبح أحد الأوراق المهمة التي يعتمد عليها الفريق في الخط الأمامي مع مهدي قائدي الذي يقدم مستويات متميزة مع «النمور» هذا الموسم.