إنتر ميامي يواجه السلفادور ودياً



ميامي (أ ف ب)

أعلن إنتر ميامي الأميركي، أنه سيواجه السلفادور في مباراة ودية 19 يناير المقبل.

وأوضح النادي الذي يلعب في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن المباراة ستقام على ملعب كوسكاتلان الذي يتسع لـ45 ألف متفرج في سان سلفادور، وستكون الاولى للفريق استعداداً للموسم الجديد العام المقبل.

وقال المدير الرياضي لميامي كريس هندرسون «متحمسون لبدء الإعلان عن خططنا واستعداداتنا، قبل انطلاق الموسم الجديد العام المقبل، نتطلع إلى مواجهة السلفادور، فيما سيكون اختبارا أولياً جيداً لفريقنا ضد أفضل اللاعبين من البلاد».

ويتحضر إنتر ميامي لمشاركته الأولى في كأس كونكاكاف الموسم المقبل، وتأهل الفريق الى المسابقة الإقليمية، بفضل فوزه بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأميركية والمكسيكية، في باكورة ألقابه، بعد انضمام ميسي إلى صفوفه، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، إلى جانب زميليه السابقين في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وتوّج ميسي «36 عاماً» الشهر الماضي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته، وتحتل السلفادور المركز 78 عالمياً، والثامن في منطقة الكونكاكاف.

وكان من المقرر أن يخوض إنتر ميامي الذي فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري المحلي مباراتين وديتين في الصين هذا الشهر، لكن تم إلغاء الجولة.