عبد الجبار «كسر الورك» في «حفل الموسيقى»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)



نُقل أسطورة كرة السلة الأميركية كريم عبد الجبار إلى المستشفى، بعد سقوطه في حفل موسيقي، وتعرضه لكسر في «الورك»، وفقاً لبيان صادر عن مديرة أعماله ديبورا موراليس.

واستمرت مسيرة عبد الجبار «76 عاماً» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 20 عاماً قضى معظمها مع لوس أنجلوس ليكرز، وفاز خلالها باللقب ست مرات، ونال لقب أفضل لاعب «ام في بي» 6 مرات.

وقالت موراليس في بيان إن عبد الجبار سيخضع لجراحة في وقت لاحق لمعالجة إصابته.

وأضاف «أثناء حضوره حفلاً موسيقياً، تعرض كريم لسقطة، ما أدى إلى كسر في «الورك»، ويخضع لجراحة.

وأضافت «نحن جميعاً نقدّر بشدّة كل الدعم لكريم، خاصة من إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، التي ساعدت كريم في الموقع، والفريق الطبي الرائع والأطباء في مستشفى «يو سي أل ايه» الذين يعتنون بكريم كثيراً في الوقت الحالي».

ولم يذكر البيان الحفل الذي كان يحضره عبد الجبار عند سقوطه.

واستهل عبد الجبار الفارع الطول «2.18 م» مسيرته في ملاعب كرة السلة مع ميلووكي باكس عام 1969، وقاده بعد عامين إلى أول لقب له في «ان بي ايه»، انتقل إلى لوس أنجلوس ليكرز في عام 1975، ولعب إلى جانب صانع الألعاب ماجيك جونسون في حقبة ذهبية حقق خلالها ليكرز خمسة ألقاب في الثمانينيات، قبل اعتزاله في عام 1989.

حطم الرجل الضخم الذي شارك في مباراة كل النجوم 19 مرة، والمعروف برميته الشهيرة «سكاي هوك»، الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري على الإطلاق في عام 1984، قبل أن يحطمه بدوره نجم ليكرز الحالي ليبرون جيمس في وقت سابق من هذا العام.