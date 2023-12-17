الأحد 17 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عبد الجبار «كسر الورك» في «حفل الموسيقى»!

عبد الجبار «كسر الورك» في «حفل الموسيقى»!
17 ديسمبر 2023 08:43

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ويمبانياما يُنهي «السلسلة الأسوأ» أمام «الملك جيمس»
طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي


نُقل أسطورة كرة السلة الأميركية كريم عبد الجبار إلى المستشفى، بعد سقوطه في حفل موسيقي، وتعرضه لكسر في «الورك»، وفقاً لبيان صادر عن مديرة أعماله ديبورا موراليس.
واستمرت مسيرة عبد الجبار «76 عاماً» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 20 عاماً قضى معظمها مع لوس أنجلوس ليكرز، وفاز خلالها باللقب ست مرات، ونال لقب أفضل لاعب «ام في بي» 6 مرات.
وقالت موراليس في بيان إن عبد الجبار سيخضع لجراحة في وقت لاحق لمعالجة إصابته.
وأضاف «أثناء حضوره حفلاً موسيقياً، تعرض كريم لسقطة، ما أدى إلى كسر في «الورك»، ويخضع لجراحة.
وأضافت «نحن جميعاً نقدّر بشدّة كل الدعم لكريم، خاصة من إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، التي ساعدت كريم في الموقع، والفريق الطبي الرائع والأطباء في مستشفى «يو سي أل ايه» الذين يعتنون بكريم كثيراً في الوقت الحالي».
ولم يذكر البيان الحفل الذي كان يحضره عبد الجبار عند سقوطه.
واستهل عبد الجبار الفارع الطول «2.18 م» مسيرته في ملاعب كرة السلة مع ميلووكي باكس عام 1969، وقاده بعد عامين إلى أول لقب له في «ان بي ايه»، انتقل إلى لوس أنجلوس ليكرز في عام 1975، ولعب إلى جانب صانع الألعاب ماجيك جونسون في حقبة ذهبية حقق خلالها ليكرز خمسة ألقاب في الثمانينيات، قبل اعتزاله في عام 1989.
حطم الرجل الضخم الذي شارك في مباراة كل النجوم 19 مرة، والمعروف برميته الشهيرة «سكاي هوك»، الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري على الإطلاق في عام 1984، قبل أن يحطمه بدوره نجم ليكرز الحالي ليبرون جيمس في وقت سابق من هذا العام.

 

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شعار وزارة الاقتصاد
اقتصاد
"الاقتصاد" تبحث في مؤتمر التكنولوجيا التنظيمية دور التقنيات الحديثة في مواجهة غسل الأموال
اليوم 12:23
الأرجنتيني بانيجا يطلب الرحيل عن الشباب السعودي
الرياضة
الأرجنتيني بانيجا يطلب الرحيل عن الشباب السعودي
اليوم 12:19
الجولة «الفقيرة» تتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الجولة «الفقيرة» تتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 12:08
تشييع جثمان أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح
الأخبار العالمية
تشييع جثمان أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©