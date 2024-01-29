الدوحة (أ ف ب)

أطاح المنتخب الأردني نظيره العراقي 3-2 في ثمن نهائي كأس اسيا لكرة القدم، في مباراة مجنونة كان مسرحها استاد خليفة الدولي في الدوحة ليبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، وقال مدرّب الأردن المغربي الحسين عموتا: «مباراة نارية وجنونية والمجريات كانت صعبة لنا. كنا ندرك أن العراق قوي تكتيكياً. قدّم لاعبونا مباراة بطولية ولو أننا أخطأنا في بعض اللحظات. صبرنا وحصلنا على الفرص».

تابع «مفترق الطرق جاء بعد طرد المهاجم العراقي الذي خلق لنا مشكلات كثيرة. وجدنا الفجوات وهذا شيء جيد لنا».

بدوره، قال نجم «النشامى» موسى التعمري «لكل من استهزأ بنا جاء الرد في أرض الملعب. المنتخبات الكبيرة تلعب حتى آخر لحظة»، وعن محاولة تخطي طاجيكستان، تابع لاعب مونبلييه الفرنسي «بإذن الله في النهائي».