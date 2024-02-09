شباب الأهلي يستعد لـ«العودة» بصفقات «العيار الثقيل»

معتز الشامي (دبي)

استعد شباب الأهلي لمواصلة مشوار الفريق في الموسم الكروي، بعد العودة من التوقف، وذلك بإبرام صفقات من العيار الثقيل، في فئة «المقيم»، أبرزها الجناح البرازيلي كوان سانتوس «19 عاماً»، قادماً من بالميراس، والذي لعب مع فريقه 44 مباراة وسجل 14 هدفاً.

وأشارت تقارير برازيلية أن الصفقة تتراوح بين 2 و3 ملايين دولار، ويحتفظ ناديه الأصلي بنسبة 35% من قيمة اللاعب عند إعادة البيع.

كما تعاقد «الفرسان» مع البرازيلي الشاب برينو كاسكاردو في مركز محور الارتكاز، لاعب نادي أميركا مينيرو البرازيلي في فئة المقيمن، لتدعيم الصفوف بمركز في غاية الأهمية في ظل الرؤية الفنية للقلعة الحمراء، التي تتمسك بالعودة بقوة للمنافسات القارية والمحلية، فضلاً عن الدفاع عن لقبه في الدوري هذا الموسم.

كما نجح شباب الأهلي في التعاقد مع الحارس الشاب حمد المقبالي «20 عاماً» حارس مرمى «الأبيض الأولمبي»، قادماً من الفجيرة، ما يعزز توجه النادي نحو المواهب الشابة بهدف البناء للمستقبل، والذي لم يتوقف عند التعاقدات، بل نجح الفريق في التمديد ليوري سيزار، بالإضافة إلى تمديد عقد محمد جمعة «بيليه» حتى 2027، بينما لا يزال «الفرسان» في مفاوضات قائمة مع الدولي الإيراني سعيد عزت الله (27 عاماً)، لاعب ارتكاز نادي فايله الدنماركي، بحسب تقارير إعلامية دنماركية.

وأكدت وسائل إعلام برازيلية أن شباب الأهلي وافق على رحيل اللاعب إيجور جيسوس، بعدما تلقى المهاجم الشاب أكثر من عرض للعودة إلى الدوري البرازيلي، وذلك وفقا لصحيفة «جلوبو»، حيث يرغب نادي بوتافوجو في الحصول على خدمات اللاعب، على أن ينتقل إليه بنهاية عقده مع «الفرسان» الموسم الجاري في صفقة انتقال حُر، كما أشارت الصحيفة إلى أن شباب الأهلي لا يمانع من رحيل اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الحالية، في حال حصوله على مقابل مادي مناسب.

ويلتقي «الفرسان» أمام نادي حتا في الجولة 13 من دورينا مساء الاثنين المقبل، قبل أن يواجه بني ياس في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، في محطتين مهمتين، حيث يسعى الفريق للعودة للصدارة والدفاع عن لقب دوري أدنوك، والمنافسة بقوة على لقب كأس رئيس الدولة.

وكان الفريق قد استعد جيداً بخوض بطولة كأس «وين لاين» على ملعب الوحدة بأبوظبي، والتي ضمت فرق من روسيا وكازاخستان، حيث وفرت تلك الدورة الودية فرصة احتكاك قوية للفرسان عبر 3 مباريات قوية أمام فرق سبارتاك موسكو و رستوف الروسيين، بالإضافة إلى نادي كيرات بطا كازاخستان.

من جانبه أكد الصربي نيكوليتش مدرب شباب الأهلي على أهمية التحضيرات لاستئناف الموسم، والقيمة الفنية العالية التي وفرتها الدورة الودية التي أقيمت بمشاركة أندية قوية، سواء روستوف أو سبارتاك موسكو أو كيرات، حيث تم منح الفرصة لأغلب اللاعبين في قائمة الفريق، خصوصاً الأسماء التي شاركت في غياب الدوليين، واستطاعت الحصول على دفعة فنية قوية لاستئناف الموسم.