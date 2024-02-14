منتخبنا يدافع عن اللقب في «عربية الرجبي»



رضا سليم (دبي)



غادرت بعثة منتخبنا للرجبي للرجال والسيدات، متوجهة إلى الطائف للمشاركة في البطولة العربية للسباعيات التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك بمدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، بمشاركة 18 منتخباً، من بينها 10 منتخبات في مسابقة الرجال و8 منتخبات للسيدات، ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، ومعه فوزية فريدون عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى 41 شخصاً من لاعبين ومدربين وإداريين.

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة قرعة المنافسات، حيث تم تقسيم مسابقة الرجال إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى منتخبنا، ومصر والأردن وفلسطين والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية تونس وليبيا والسعودية وسوريا والمغرب، وعلى مستوى السيدات، تضم المجموعة الأولى، تونس وسوريا والأردن والسعودية، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبنا، ومصر، وليبيا ولبنان.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، رئيس البعثة أن البطولة تمثل أولى مشاركات المنتخب الخارجية لعام 2024، وأن المنتخب استعد بشكل جيد في معسكر داخلي في دبي على مدار الشهرين الماضيين، وقال: «أقمنا 3 معسكرات، وتم اعتماد القائمة النهائية للمنتخب على مستوى الرجال والسيدات».

ووجه الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة، وإلى الاتحاد السعودي للرجبي على كل ما يقدموه من تجهيزات للبطولة، وقال: «البطولة ستكون في ملعب واحد ومكان واحد، وتجمع المنتخبات العربية في فندق واحد له مكاسب كبيرة على مستوى توطيد العلاقات العربية بين الوفود».

وأضاف: «طموحاتنا كبيرة في البطولة، خاصة أن منتخب الرجال يحمل لقب النسخة الماضية في العين ومنتخب السيدات وصيف البطولة الماضية، والطموح الفوز بذهبيتي الرجال والسيدات، وهناك تغييرات ودماء جديدة على مستوى المنتخبين، حيث سيتم الدفع بعناصر جديدة لأول مرة في البطولة لاكتسابهم الخبرة والاحتكاك».

وكشف الزعابي عن اتحاد الرجبي تكفل بمعسكر منتخب فلسطين في الطائف قبل البطولة، وتم توفير مدرب لهم، وهو التونسي خلدون المليح مدرب الفئات السنية بالاتحاد، ونحرص دائماً على دعم المنتخب الفلسطيني، وفي البطولة الماضية استضفنا المعسكر، وتم تعيين يوسف شاكر المدرب المساعد لمنتخبنا لقيادة فلسطين في البطولة.