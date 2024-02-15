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الرياضة

الاتحاد ونافباخور.. «سلبية»

الاتحاد ونافباخور.. «سلبية»
15 فبراير 2024 20:30

 
كارشي (د ب أ)

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فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء اتحاد جدة السعودي مع مضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت بالملعب المركزي بمدينة كارشي الأوزبكي، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، خاصة من نجوم الاتحاد، الذين سنحت لهم أكثر من فرصة للتسجيل.
بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية إلى مباراة العودة، التي من المقرر أن تقام بمدينة جدة السعودية يوم الخميس المقبل.
وأصبح يتعين على الاتحاد الفوز بأي نتيجة على منافسه الأوزبكي في لقاء العودة، من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية في البطولة التي توج بها عامي 2004 و2005.

دوري أبطال آسيا
السعودية
اتحاد جدة
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