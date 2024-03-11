ليفركوزن يقترب من «قياسية البايرن» في «البوندسليجا»!

برلين (أ ف ب)



قترب باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أكثر من حلم التتويج بـ «باكورة» ألقابه، بفوزه على ضيفه فولفسبورج «المنقوص» بهدفين، في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، وسجل النيجيري نايثن تيلا «37»، وفلوريان فيرتس «86» الهدفين.

وواصل باير ليفركوزن مشواره الرائع في الدوري، محققاً فوزه السادس توالياً، والـ21 هذا الموسم، حيث لم يخسر في مختلف المسابقات في 36 مباراة حتى الآن «31 فوزاً مقابل 5 تعادلات» معززاً رصيده بـ67 نقطة، ومحكماً قبضته على صدارة «البوندسليجا»، حيث أعاد الفارق الى 10 نقاط بينه وبين بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الـ11 الأخيرة والذي اكتسح ماينز 8-1.

وبعد 25 مباراة متتالية في الدوري من دون خسارة، حطَّم المدرب الإسباني شابي ألونسو الرقم القياسي الخاص بليفركوزن، والذي كان سجّله يوب هاينكس «24 مباراة متتالية» في موسم 2009-2010، وبات قريباً من الرقم القياسي في «البوندسليجا» الذي يحمله البايرن بقيادة الإسباني بيب جوارديولا في موسم 2013-2014 «28 مباراة».

وجاء الفوز المهم قبل مواجهةٍ حاسمةٍ مع الضيف قره باغ الأذربيجاني «الخميس» في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، عقب تعادلهما المفاجئ 2-2 ذهاباً، وفي المقابل تجمّد رصيد فولفسبورج عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.