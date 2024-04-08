الريال والسيتي.. «النهائي المبكر»

مدريد (أ ف ب)

تنطلق اليوم مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بمواجهات قوية، حيث يلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي في «سنتياجو برنابيو»، ويلعب أرسنال في مواجهة بايرن ميونيخ، وتقام غداً مباراتي أتلتيكو مدريد مع بروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان في مواجهة برشلونة.

ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يخوض مباراته الرقم 200 مدرباً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تعويض هزيمة ريال مدريد الإسباني الفادحة الموسم الماضي برباعية نظيفة، عندما يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب في قمة مرتقبة ضمن ذهاب ربع النهائي، فيما يسعى أرسنال الإنجليزي للاستفادة من تدهور مستويات بايرن ميونيخ الألماني.

ولطالما التقى ريال وسيتي في الأدوار الإقصائية، خلال المواسم الماضية، فخرج الأول فائزاً في نصف نهائي 2016 (0-0، 1-0) و2022 (3-4، 3-1) بعد مباراة إياب بالغة الإثارة انتهت بعد التمديد في طريق ريال لإحراز لقبه الـ14 القياسي، فيما تفوّق سيتي في ثمن نهائي 2020 (2-1، 2-1)، ونصف نهائي 2023 (1-1، 4-0) عندما أحرز اللقب الأول في تاريخه. ويعوّل ريال مدريد على نجوم يتقدمهم لاعب الوسط الهجومي الإنجليزي جود بيلينجهام (20 عاماً)، الذي يحاول العودة إلى مستواه، بعد إصابة وإيقاف مطلع العام، عندما يواجه فريقاً حاول ضمّه، لكن قلبه خفق للفريق الملكي.

ويبدو ريال مدريد في موقف قوي لاستعادة لقب الدوري الإسباني، حيث يتقدّم بفارق 8 نقاط عن غريمه برشلونة قبل 8 مراحل على ختام الليجا، وقد فاز في 33 من مبارياته الـ42 هذا الموسم، وتلقى خسارتين فقط أمام جاره أتلتيكو مدريد، كما أنه لم يخسر على أرضه في 27 مباراة.

في المقابل، يخوض مانشستر سيتي صراعاً مستعراً في الدوري الإنجليزي، حيث توّج بطلاً خمس مرات في آخر ست سنوات، ويحتل المركز الثالث بفارق نقطة يتيمة عن كل من أرسنال وليفربول المتصدرين، قبل سبع مباريات على ختام البريميرليج، ولم يخسر في 25 مباراة في مختلف المسابقات.

يبحث بقيادة هدافه النرويجي الشاب إيرلينج هالاند وصانع لعبه البلجيكي كيفن دي بروين عن تحقيق نتيجة طيبة في ملعب سانتياجو برنابيو، معولاً في الإياب على رصيده المميز على أرضه، حيث لم يخسر في آخر 29 مباراة في البطولة القارية الأولى (27 فوزاً وتعادلان).

وفي أول ربع نهائي له منذ 2010، يستقبل أرسنال الإنجليزي بايرن ميونيخ الألماني وهو في صدارة الدوري المحلي اللاهث وراء لقبه منذ عام 2004، بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة عن مانشستر سيتي.

ويعوّل فريق «المدفعجية»، الطامح للقبه الأول في المسابقة، على رصيده المميز هذا الموسم على أرضه، إذ فاز في مبارياته الأربع في دوري الأبطال مسجلاً 13 هدفاً مقابل هدف وحيد في شباكه.

لكن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، لم يفز سوى ثلاث مرات في 12 مباراة على بايرن في دوري الأبطال، مقابل سبع خسارات، من بينها آخر ثلاث مواجهات جاءت جميعها بنتيجة واحدة ساحقة 1-5 في 2015 و2017.

كما يحاول مدرّب بايرن توماس توخيل إسكات منتقديه، من خلال المسابقة التي حقق فيها نجاحات مميزة، وقاد باريس سان جيرمان الفرنسي إلى النهائي الوحيد في تاريخه قبل سنة من إيصال تشيلسي الإنجليزي إلى رفع الكأس ذات الأذنين الكبيرتين عام 2021.

عودة كين

يعود قائد إنجلترا هاري كين إلى شمال لندن، حيث لعب سنوات طويلة مع توتنهام من دون إحراز أي لقب.

مرّة جديدة، يجد كين المتألق نفسه مع فريق جريح، في ظل تنازل الفريق البافاري عن لقب الدوري الألماني الذي توج به في آخر 11 موسماً، لمصلحة باير ليفركوزن الذي يحتاج منطقياً للوقت فقط لضمان «البوندسليجا» رسمياً للمرة الأولى في تاريخه، كما ودّع بايرن الكأس المحلية بخفّي حُنين. سجّل اللاعب المنتقل إلى بايرن مقابل 108 ملايين دولار، حتى الآن 32 هدفاً في 28 مباراة في الدوري وستة إضافية في دوري الأبطال.