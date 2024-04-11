الإصابة تحرم فان آرت من «جيرو دي إيطاليا»



لايبزج (د ب أ)



يغيب الدراج البلجيكي فاوت فان آرت عن المشاركة في سباق «جيرو دي إيطاليا»، المقررة إقامته الشهر المقبل، بسبب الإصابات التي لحقت به، إثر الحادث الذي تعرض له قبل أسبوعين.

وتعرض فان آرت لكسر في الترقوة والضلوع خلال الحادث، الذي تعرض له في سباق «اختراق فلاندرز» شبه الكلاسيكي للدراجات الذي أقيم 27 مارس.

وقال فان آرت في مقطع فيديو: «الكثير من الإصابات التي تعرضت لها أتعافى منها بشكل جيد، ولكن الضلوع تقيدني كثيراً، لدرجة أنني لا أستطيع أن أتدرب في هذه اللحظة». وأضاف: «لهذا السبب لن أشارك في سباق جيرو دي إيطاليا، أنا حزين للغاية لغيابي عن هدفي الثاني هذا الموسم، ولكن في هذه اللحظة صحتي تأتي في المقام الأول».

وغاب سائق فريق «فيسما» عن طواف فلاندرز وسباق باريس روبيه عقب الحادث.

وربما يدرس فان آرت المشاركة في سباق فرنسا الدولي، الذي يبدأ آخر يونيو المقبل، حيث ينتظر أن يشارك في السباق زميله بالفريق جوناس فينجارد، حامل اللقب مرتين.

وتعرض الدنماركي فينجارد لإصابات مشابهة لفان آرت، بعد سقوطه في سباق إيزوليا بإقليم الباسك الأسبوع الماضي.

يذكر أن البلجيكي ريمكو إيفنيفيل، بطل العالم في سباق الزمن الفردي، والألماني لينارد كامنا، الذي صدمته سيارة في حادث في أثناء التدريب، من بين ضحايا حوادث التصادم التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية.



