والد مبابي يحدد موقف اللاعب من «أولمبياد باريس»



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يزال موقف الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، غير مؤكد فيما يتعلق بمسألة المشاركة في دورة باريس للألعاب الأولمبية التي تقام في فرنسا من 26 يوليو إلى 11 أغسطس القادمين، رغم أنه يرغب بشدة في المشاركة فيها، حتى ولو لم يحمل علم بلاده في مقدمة طابور عرض افتتاح الدورة.

إذ إن الوضع التعاقدي لمبابي بطل العالم المُتوج بمونديال روسيا 2018، غير واضح المعالم، بعد أن بلغ إدارة ناديه برحيله بنهاية الموسم، ما يعني أنه سيكون قبل انطلاق الدورة على قوة نادٍ آخر، هو على الأرجح ريال مدريد، والمعروف أن «الريال» أبلغ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في خطاب مكتوب بأنه يرفض مشاركة أي من لاعبيه الفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني وفيرلان ميندي، وبالتالي ينضم إليهم مبابي أيضاً في حالة توقيعه رسمياً لـ «الميرنجي»، ليقطع بذلك الطريق على رغبة أي لاعب منهم في تحقيق هذا الحلم.

وخرج ويلفريد والد مبابي عن صمته فيما يتعلق بهذا الموضوع، ليؤكد الشكوك في إمكانية المشاركة بالنسبة لنجله، وقال في تصريحات نقلها موقع جول العالمي، إنه متشكك ومرتاب كثيراً فيما يتعلق بمشاركة نجله من عدمها، ولا يعرف على وجه التحديد، ما إذا كان بمقدوره التواجد في ملاعب الدورة.

وأضاف: أهم ما في الأمر أن تقام الدورة في باريس، أي على أرض فرنسية، وليس مهماً هوية المشاركين فيها، وإنما المهم أن العالم أجمع يتابع مكان إقامة الدورة، ويشاهد أحداثها من خلال البلد المنظم فرنسا.

وقال: أنا لا أعرف ما يحدث وقتها؛ لأننا لسنا الوحيدين أصحاب القرار في هذا الأمر، ولكن مهما حدث سيكون كيليان سعيداً لأن الدورة تقام على أرض فرنسية.

وكان مبابي هداف كأس العالم الأخيرة 2022، صرح مؤخراً بأن طموحه المشاركة في الدورة لأنها حدث رياضي مهم، ولكنه اعترف بأن الأمر لا يتوقف عليه وحده، وإنما القرار في يد النادي الذي يلعب له.

وأوضح أنه إذا لم يذهب فإنه يتفهم موقف ناديه ويتقبله أياً كان وينفذ ما يُطلبه منه.