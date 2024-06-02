الأحد 2 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المواجهات المباشرة» تُرجح كفة الشارقة أمام الوحدة

«المواجهات المباشرة» تُرجح كفة الشارقة أمام الوحدة
2 يونيو 2024 13:33

علي معالي (الشارقة)
بفارق المواجهات حصل فريق الشارقة على بطاقة «الإنقاذ» بالمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، وذلك على حساب الوحدة، حيث لعب الفريقان هذا الموسم في مناسبتين، تعادلا في المباراة الأولى 1-1 في أبوظبي، ولكن في المباراة الثانية في الإمارة الباسمة، استطاع الشارقة الفوز 3-2، ليضمن لنفسه المركز الرابع في جدول الترتيب بعد تعادلهما في النقاط برصيد 42 نقطة لكل منهما، ولم يكن فارق الأهداف هو السبب المباشر في احتلال الشارقة للمركز الرابع، وبحسب اللائحة يأتي فارق المواجهات في المرتبة الأولى ثم فارق الأهداف، ويتفوق الشارقة في الحالتين (المواجهات والأهداف) حيث يتفوق بهدفين عن «العنابي» بـ 13 مقابل 11.
وكان الشارقة قد سجل هدفين في أول 19 دقيقة عن طريق لوان بيريرا (د 5)، وكمارا (د 19)، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين أن يهز الشارقة شباك «العنابي» في أول 19 دقيقة.
ورغم علامات الاستفهام الكبيرة حول ما قدمه الشارقة هذا الموسم، حيث شهد الفريق تراجعاً كبيراً في المستوى، وأنقذ نفسه في المحطة الأخيرة بانتصار مهم على الوحدة جعله ضمن الأربعة الكبار لكي يجد لنفسه مكان بين فرق «دورينا» المشاركة في النسخة القارية المقبلة.
وينتظر الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق التشكيل الجديد لشركة الكرة، حتى تتم مناقشة الأمور الجديدة في صفوف «الملك»، استعداداً للموسم الجديد ومتطلبات الفريق من حيث اللاعبين، في ظل عدم رضا كوزمين على عدد من اللاعبين الأجانب، إضافة إلى رغبته في إضافة عناصر محلية جديدة تدفع الملك لتقديم موسم مختلف عما كان عليه في الموسم الحالي.
وجاءت تصريحات لاعبي الشارقة معبرة عن سعادتهم بهذا الفوز الذي ضمن لهم المشاركة القارية، حسبما تحدث عادل الحوسني وكايو لوكاس وماجد راشد.
وعلق كاتالين مساعد مدرب الشارقة: «دخلنا المباراة للحصول على المركز الرابع، وعلينا تحليل ما حدث خلال الموسم، وأن نعود بشكل أقوى».

أخبار ذات صلة
عجمان يحقق ثالث أفضل معدل نقاط بـ «المحترفين»
«ترشيد المنازل» تفوز بجائزة الشارقة للعمل التطوعي
الوحدة
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
دوري أبطال آسيا
آخر الأخبار
مبادرة «معاً نزدهر» تواصل جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية
علوم الدار
مبادرة «معاً نزدهر» تواصل جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية
اليوم 13:51
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية
اليوم 13:39
تعيين صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد في الكويت
الأخبار العالمية
تعيين صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد في الكويت
اليوم 13:34
«المواجهات المباشرة» تُرجح كفة الشارقة أمام الوحدة
الرياضة
«المواجهات المباشرة» تُرجح كفة الشارقة أمام الوحدة
اليوم 13:33
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الفلبين.. تحذيرات من درجات حرارة قياسية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©