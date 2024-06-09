نادي أبوظبي يفوز بكأس خماسي كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية



عجمان (وام)

فاز نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بلقبه الأول في كأس خماسي كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، بعد تغلبه على فريق نادي العين لأصحاب الهمم 8-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس على صالة نادي عجمان لذوي الإعاقة تحت رعاية اللجنة البارالمبية الوطنية ولجنة الصم.

أحرز أهداف المباراة لفريق نادي أبوظبي، محمد مبارك (هدفين)، وذياب العامري(هدفين) وبدر قيس، وسالم الهاجري، وإسماعيل الحمادي، وخالد باذيبان بواقع هدف لكل منهم.وعقب اللقاء أقيمت مراسم التتويج بحضور ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية.