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الرياضة

نادي أبوظبي يفوز بكأس خماسي كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية

نادي أبوظبي يفوز بكأس خماسي كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية
9 يونيو 2024 17:41


عجمان (وام)
فاز نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بلقبه الأول في كأس خماسي كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، بعد تغلبه على فريق نادي العين لأصحاب الهمم 8-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس على صالة نادي عجمان لذوي الإعاقة تحت رعاية اللجنة البارالمبية الوطنية ولجنة الصم.
أحرز أهداف المباراة لفريق نادي أبوظبي، محمد مبارك (هدفين)، وذياب العامري(هدفين) وبدر قيس، وسالم الهاجري، وإسماعيل الحمادي، وخالد باذيبان بواقع هدف لكل منهم.وعقب اللقاء أقيمت مراسم التتويج بحضور ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية.

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كرة القدم
أصحاب الهمم
نادي أبوظبي لأصحاب الهمم
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