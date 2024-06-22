«عموتة» يقود الجزيرة الموسم المقبل

مراد المصري (أبوظبي)

يقود المدرب المغربي الحسين عموتة، فريق الجزيرة، في الموسم المقبل، وذلك بعدما تم الإعلان أمس عن إنهاء عقده مع الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتراضي، تمهيداً للإعلان الرسمي من قبل «فخر أبوظبي».

وجاء الاتفاق بين «فخر أبوظبي» وعموتة، في ظل اعتباره أفضل المرشحين لقيادة الفترة الانتقالية الحالية لإعادة بناء الفريق، وهو المدرب الذي حقق نجاحات بارزة آخرها قيادة المنتخب الأردني للمباراة النهائية لكأس آسيا التي أقيمت في يناير الماضي في قطر، لأول مرة في تاريخ «النشامى»، إلى جانب العبور إلى الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد نتائج إيجابية جاء آخرها الفوز على السعودية في الرياض.

ويمتلك عموتة سيرة ذاتية حافلة بالمحطات البارزة مع أندية ومنتخبات المغرب أيضاً، إلى جانب أنه لاعب سابق، حيث تواجد في ملاعبنا في صفوف الشارقة.