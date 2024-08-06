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الرياضة

إسماعيل أحمد مدرباً لـ «الظاهرة»

إسماعيل أحمد مدرباً لـ «الظاهرة»
6 أغسطس 2024 18:45


أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي الظاهرة لكرة القدم عن تعيين المدرب إسماعيل أحمد لقيادة الفريق في الموسم الجديد، في خطوة تهدف إلى تحقيق نقلة كبيرة في مسيرة نادينا الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى.

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وانطلقت التحضيرات بمقر نادي العين - فرع المقام - في أجواء من الحماس والتفاؤل، ويسعى اللاعبون إلى تقديم أفضل ما لديهم في الفترة الحالية، من أجل أن التنافس على الدخول في التشكيلة الأساسية قبل بداية الموسم الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يواصل التدريبات بصورة يومية على ملعب منطقة المقام في مدينة العين، على أن يؤدي الفريق عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة لاختبار مدى جاهزيته قبل انطلاق الموسم الرسمي.
يذكر أن المدرب إسماعيل أحمد كان قد اختتم مسيرته الرياضية البارزة في نادي العين، قبل أن يبدأ مشواره كمدرب لفريق رديف العين الموسم الماضي، قبل أن يتولى الإشراف على فريق الظاهرة حالياً.

إسماعيل أحمد
كرة القدم
دوري الدرجة الأولى
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