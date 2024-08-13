دورتموند يضم «الدولي باير»

برلين (أ ف ب)



انتقل الدولي الألماني ماكسيميليان باير، إلى صفوف بوروسيا دورتموند بعقد لخمس سنوات، بعد اجتيازه الفحص الطبي مع النادي الألماني، قادماً من هوفنهايم.

وقال باير «21 عاماً» الذي سجل 16 هدفاً في 33 مباراة الموسم الماضي «أنا متحمس لاتخاذ هذه الخطوة الكبيرة التالية في مسيرتي».

وكان باير استدعي الى صفوف المنتخب الألماني للمرة الأولى في مارس الماضي وكان ضمن التشكيلة الرسمية التي خاضت نهائيات كأس أوروبا بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان.

وقال المدير الرياضي للنادي سيباستيان كيهل، إن باير كان «الهدف الأول» للنادي، بعد رحيل نيكلاس فولكروج إلى وستهام الإنجليزي.

وأضاف «إنه لاعب واثق من نفسه على أرضية الملعب، على الرغم من صغر سنه، ويتمتع بسرعة مذهلة، ولا يتوقف أبداً عن الركض، ويشكل تهديداً حقيقياً على المرمى، «بالإضافة إلى ذلك، فهو يستطيع شغل أكثر من مركز وتطبيق أساليب مختلفة، ثمة مجال له للتطور بشكل أكبر، وسنساعده على أن يصبح لاعباً أفضل».

وختم «إنه شخص متواضع ومستعد للتعلم، وعمله الجاد والتزامه يجعله الشخص المناسب تماماً لبوروسيا دورتموند».