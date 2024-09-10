قطر تكتفي بـ «نقطة» تحت «المطر»!



فينتيان (أ ف ب)



اكتفى المنتخب القطري بالتعادل 2-2 أمام مضيفه الكوري الشمالي، في مباراة توقفت نحو 20 دقيقة بسبب هطول الأمطار، على ملعب لاوس الوطني الجديد، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى «مونديال 2026» في كرة القدم.

وواصل «العنابي» نتائجه المخيبة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الإمارات 1-3، ليكتفي بنقطة واحدة في ذيل الترتيب، أما كوريا الشمالية فحصدت نقطتها الأولى، إثر خسارتها أيضاً في الجولة الافتتاحية أمام أوزبكستان 1-0.

شهدت الدقيقة الـ16 الفرصة الأخطر للمهاجم القطري المعز علي الذي أصاب القائم بتسديدة من مسافة قريبة.

ولم يتأخر الرد الكوري الشمالي، وسدّد ري إيل سونج كرة رائعة، من الجهة اليسرى من على مشارف منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا إلى يسار مشعل برشم، مانحاً منتخب بلاده التقدم (19).

بعدها بتسع دقائق، وإثر العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار»، طرد حكم المباراة الماليزي محمد نظمي نصر الدين، قائد أصحاب الأرض جانج كوك تشول، بعد إعاقته المنفرد أكرم عفيف، واحتسب ركلة جزاء لـ «العنابي».

وتوّلى عفيف تنفيذ الركلة وترجمها بنجاح معادلا الأرقام (31)، قبل أن يضيف علي الهدف الثاني بتسديدته كرة رائعة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا اليسرى لحارس المرمى الكوري الشمالي (44).

ولم يهنأ القطريون بتقدمهم كثيرا، إذ أعاد كانج كوك تشول المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة أسكنها في الزاوية العليا إلى يمين برشم (51).

وفي الدقيقة 57 أوقف الحكم المباراة بسبب هطول الأمطار نحو 20 دقيقة، قبل استكمالها مجدداً على أرضية ملعب سيئة ومبللة أسهمت في عدم نجاح المحاولات القطرية لخطف الفوز والنقاط الثلاث.