الأحد 15 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دفن عداءة أوغندا في «جنازة عسكرية»

دفن عداءة أوغندا في «جنازة عسكرية»
14 سبتمبر 2024 12:20

 
كمبالا (رويترز)

أخبار ذات صلة
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
سان جيرمان.. «قمة الريمونتادا»!


من المقرر أن يوارى جثمان ريبيكا تشبتيجي العداءة الأولمبية الأوغندية التي توفيت، بعد الاشتباه في قيام صديقها السابق بسكب بنزين عليها، وإضرام النار فيها الثرى اليوم السبت في جنازة عسكرية.
عادت تشبتيجي إلى منزلها في مرتفعات غرب كينيا، وهي منطقة شهيرة بالعدائين الدوليين؛ بسبب مرافق التدريب المقامة على ارتفاعات شاهقة، بعد حصولها على المركز 44 في الماراثون بأولمبياد باريس الصيفي في 11 أغسطس الذي كان سباقها الأخير.
وبعد ثلاثة أسابيع، اُشْتُبِه في قيام صديق تشبتيجي السابق ديكسون نديما مارانجاش بمهاجمتها في أثناء عودتها من الكنيسة مع ابنتيها وشقيقتها الصغرى في قرية كينيورو، حسبما ذكرت الشرطة الكينية وعائلتها.
وقال والدها جوزيف تشبتيجي، إن ابنته اتصلت بالشرطة ثلاث مرات على الأقل لتقديم شكاوى ضد مارانجاش، آخرها في 30 أغسطس، قبل يومين من الهجوم الذي يشتبه أن صديقها السابق نفذه.
وأصيبت بحروق في 80 بالمئة من جسدها، وتوفيت متأثرة بجراحها بعد أربعة أيام.
وقالت لوالدها في أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى: «لا أعتقد أني سأنجو، إذا توفيت، واروا جثماني الثرى في مسقط رأسي بأوغندا».
ولدت تشبتيجي في شرق أوغندا عام 1991، والتقت مارانجاش، خلال زيارة إلى كينيا بغرض التدريب، ثم انتقلت لاحقاً للعيش في هذا البلد، من أجل تحقيق حلمها في أن تصبح عداءة بارزة.
توفي مارانجاش بعد أيام قليلة من تشبتيجي متأثراً بحروق يشتبه في أنه أصيب بها خلال الهجوم.
وأحدثت ظروف وفاة تشبتيجي صدمة في العالم، لكن اسمها قد يلهم رياضيين في المستقبل؛ إذ تخطط العاصمة الفرنسية لإطلاق اسمها على منشأة رياضية، تكريماً لها.
وقالت آن إيدالجو رئيسة بلدية باريس للصحفيين: «لقد أبهرتنا هنا في باريس، شاهدناها، رأينا جمالها وقوتها وانطلاقها، وباريس لن تنساها». 

ألعاب القوى
أوغندا
كينيا
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
رئيس الوزراء الأردني المكلّف جعفر حسان
الأخبار العالمية
من هو رئيس الوزراء الأردني المكلّف؟
اليوم 16:56
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
اليوم 18:14
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
اليوم 18:11
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وفرصة تشكل سحب وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:44
آثار سيارت ودراجات في مجرى بحيرة كورونيا
الترفيه
احترار المناخ يحوّل بحيرات في اليونان إلى أرض جافة
اليوم 17:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©