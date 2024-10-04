«الجديدان» يقودان الإمارات والعربي في «الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



يقود المصري طارق السيد، المدرب الجديد لنادي الإمارات، فريقه في مباراته الأولى في المواجهة أمام ضيفه العربي والذي يقوده مدرب مؤقت خلفاً للمدرب الوطني بدر طبيب، ضمن «الجولة الثانية» لدوري «الدرجة الأولى».

وتنطلق «الجولة الثانية» السبت، بمباراتي فليتوود يونايتد وحتا، والفجيرة والذيد، وتستكمل الأحد بمباريات الإمارات والعربي، يونايتد وجلف أف سي، جلف يونايتد ودبا، الحمرية والجزيرة الحمراء، الظفرة ومجد، فيما يغيب مصفوت بداعي الراحة.

وتعاقد نادي الإمارات مع المدرب المصري طارق السيد، لقيادة الفريق الأول في «دوري الدرجة الأولى»، خلفاً للصربي داركو نيستوروفيتش «المقال» بعد الخسارة في مباراتين على التوالي، في انطلاق الموسم الحالي لمنافسات «الهواة»، أمام مصفوت 0-3 و0-1 في الجولة الأولى للدوري، والدور الأول للتصفيات التمهيدية لـ «الكأس الأغلى».

في المقابل، أنهى العربي في المقابل خدمات مدربه المواطن بدر طبيب بـ «التراضي»، بعد الفوز على يوناتيد 1-0 في الجولة الأولى للدوري، والخسارة أمام حتا 2-3 في التصفيات التمهيدية لـ «الكأس الأغلى»، في انتظار إعلان التعاقد مع مدرب خليجي.

واكتست انطلاقة «دوري الأولى» بصعوبات على صعيد بعض الأندية في «الجولة الأولى»، أدت إلى تأجيل مباراة «الصاعدين» مجد وفليتوود يونايتد حتى 14 نوفمبر المقبل، فيما خسر جلف أف سي أمام الظفرة بقرار إداري من لجنة الانضباط 0-3 للانسحاب.

وسبق استئناف «دوري الأولى»، إقامة 13 مباراة، ضمن التصفيات التمهيدية لأندية الأولى المؤهلة إلى الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، والتي حسمها حتا ودبا على التوالي بالصعود، ليضرب «الإعصار» موعداً مع العين في دور الـ 16، بعد تأهله على حساب الظفرة بركلات الترجيح 6-5، فيما تأهل «النواخذة» لمواجهة بني ياس، بعد الفوز على الحمرية 2-1.

وأقيمت التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في الدور الأول، وربع النهائي، وصولاً إلى نصف النهائي، وتأهل حتا ودبا الفائزان في «نصف النهائي»، إلى دور الـ 16، لينضما إلى فرق أندية «دوري أدنوك للمحترفين» الـ 14.

مباراتا السبت

فيلتوود يونايتد – حتا 17:10

الفجيرة – الذيد 17:10

مباريات الأحد

يونايتد – جلف أف سي 17:10

الإمارات – العربي 17:10

جلف يونايتد – دبا 17:10

الحمرية - الجزيرة الحمراء 17:15

الظفرة – مجد 17:20