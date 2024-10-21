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الرياضة

أرقام «صادمة».. الأهلي والزمالك في نهائي السوبر بـ«شق الأنفس»!

أرقام «صادمة».. الأهلي والزمالك في نهائي السوبر بـ«شق الأنفس»!
21 أكتوبر 2024 17:00

عمرو عبيد (القاهرة)
خطف الزمالك بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري من بيراميدز عبر ركلات الترجيح، وتجاوز الأهلي «عقبة» سيراميكا كليوباترا بصعوبة بالغة، وتشير الإحصاءات الفنية إلى أن مباراتي الدور قبل النهائي، في البطولة التي تحتضنها أبوظبي، شهدتا الكثير من التكافؤ والندية والتعقيد بين الفرق المتبارية، بل يُمكن القول بأن من تأهل إلى المباراة النهائية لم يكن الطرف الأكثر هجوماً أو خطورة، في أي منهما.
وشهد استاد آل نهيان انتهاء الوقت الأصلي لمباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل 1-1، وقبل فوز «الأبيض» في ركلات الترجيح 5-4، كان «الأزرق» الطرف الأقرب لنيل بطاقة العبور إلى النهائي، حيث امتلك الكرة بنسبة 57% مقابل 43% للزمالك، وكان المتقدم بهدف في تلك المباراة، بل أهدر ركلة جزاء أيضاً مطلع الشوط الثاني، كانت تكفي لمنحه التقدم للمرة الثانية، وبعدما عانده القائم الأيمن لمرمى الزمالك، وقف «الفار» في وجه احتساب هدف فوز قاتل في اللحظات الأخيرة، بسبب التسلل.
وكان بيراميدز الطرف الأكثر امتلاكاً للكرة بصورة أكبر في الشوط الأول، بنسبة 61% مقابل 39%، قبل أن تتغير النسب إلى 51% و49% على الترتيب في الشوط الثاني، وبحسابات الفرص التهديفية، صنع «الأزرق» 7 فرص بينها 3 مؤكدة، مقابل 5 للزمالك منها واحدة فائقة الخطورة، كما كان الأكثر محاولة على المرمى، بإجمالي 11 تسديدة مقابل 5 لـ«الأبيض»، الذي سدد كرتين بين القائمين والعارضة مقابل 3 لبيراميدز، بجانب الكرة الرابعة التي ارتدت من إطار المرمى، ضمن 8 محاولات قريبة جداً داخل منطقة الجزاء، بينما توغل الزمالك 4 مرات بصورة قريبة في الجهة الأخرى، وكان بيراميدز كان الأكثر اختراقاً لمنطقة جزاء الزمالك، حيث لمس لاعبوه الكرة داخلها 24 مرة، مقابل 11 لـ«الملكي».
وفي مباراة استاد محمد بن زايد، ورغم تقدم الأهلي المُبكر جداً بالهدف الأول، إلا أن سيراميكا ظهر بصورة هجومية وتكتيك مُسيطر، على غير المُعتاد في مواجهاته أمام «المارد الأحمر»، حيث جاءت نسب الاستحواذ في مصلحة من خسر المباراة، على غرار المواجهة الأخرى، بـ55% مقابل 45% للأهلي، وصحيح أن الأخير امتلك الكرة بنسبة 53% مقابل 47% في الشوط الأول، لكن الخطورة كانت من نصيب المنافس، الذي غيّر النسب بفارق كبير في الشوط الثاني، لتصبح 64% مقابل 36% للفائز بالمباراة.
وتشير الأرقام الإجمالية إلى أن سيراميكا سدد 11 كرة على المرمى، مقابل 7 للأهلي، وبدت الندية واضحة بينهما عبر تسديد كليهما 4 كرات دقيقة على مرمى الآخر، وكان سيراميكا صاحب المحاولات الأقرب داخل منطقة الجزاء بـ5 محاولات، مقابل 4 للأهلي، وكان هذا وضع منطقي بعد توغل لاعبي سيراميكا ولمسهم الكرة 19 مرة داخل منطقة الجزاء «الحمراء»، في حين أن العدد بلغ 6 فقط في الجهة العكسية، بل إن فريق «الذهب والدم» اخترق الثلث الدفاعي الأخير لدى «المارد الأحمر» 120 مرة، مقابل 72 لمنافسه، ومرر 11 كرة عرضية مقابل 5، كما كان الأكثر تفوقاً في «الثنائيات» بنسبة 54% مقابل 46%، وأخيراً صنع لاعبوه 9 فرص تهديفية مقابل 6 للأهلي!

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