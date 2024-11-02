«السيتي» يتوقف في «البريميرليج» عند 32 مباراة!



بورنموث (رويترز)



سجل أنطوان سيمينيو وإيفانيلسون «هدفين»، ليحافظ بورنموث على انتصاره المفاجئ 2-1 على مانشستر سيتي «حامل اللقب»، ويضع حداً لسلسلة من 32 مباراة بلا هزيمة لسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتسببت الهزيمة في تراجع مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بعد 10 مباريات، بفارق نقطتين خلف ليفربول، بينما صعد بورنموث، الذي خسر أمام السيتي في آخر 14 مباراة جمعت بينهما في الدوري بنتيجة إجمالية 45-7، إلى المركز الثامن.

ونجح بورنموث في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق سيمينيو، بعد أن مرر ميلوش كيركيز الكرة ببراعة إلى سيمينيو الذي سددها قوية في مرمى الحارس إيدرسون.

وضاعف إيفانيلسون تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 64، عندما استغل تمريرة عرضية من كيركيز ووضعها في المرمى، ولكن «السيتي» صنع أجواء متوترة، بعد تقليص الفارق في الدقيقة 82، عندما قفز يوسكو جفارديول، ليقابل تمريرة عرضية من إيلكاي جوندوجان بضربة رأس، قبل أن يحاول مارك ترافيرز إبعاد الكرة، لكنها سكنت الشباك.

وسدد إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الأساسي، كرة من مسافة قريبة في القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع.