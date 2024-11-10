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الرياضة

حقائق وأرقام عن «ديربي لندن» بين تشيلسي وأرسنال

حقائق وأرقام عن «ديربي لندن» بين تشيلسي وأرسنال
10 نوفمبر 2024 10:00

معتز الشامي (أبوظبي)
يحتضن ملعب «ستامفورد بريدج»، مباراة تشيلسي ضد أرسنال الثامنة والنصف مساء اليوم، في «ديربي لندن»، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز السادس.
و نستعرض 7 حقائق عن موقعة ديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال.
- سجل نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي 12 هدفاً، وقدم تمريرتين حاسمتين في مباريات «ديربي لندن» بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي أكثر من أي لاعب آخر.
- حصد أرسنال 7 نقاط فقط من خمس مباريات خارج أرضه هذا الموسم، وهو عدد أقل من ليفربول (13)، ونوتنجهام فورست (11)، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وأستون فيلا (10 نقاط).

 

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- في حالة سقوط أرسنال امام تشيلسي في الديربي، سيخسر «المدفعجية» ثلاث مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.
- كانت آخر ثلاث هزائم لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام الفرق الثلاثة الأولى في الموسم الماضي، أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول، ولم يخسر تشيلسي في آخر 21 مباراة خاضها أمام جميع الفرق الأخرى، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في سبع مباريات، وسجل 57 هدفاً - بمعدل 2.7 هدفًا في المباراة الواحدة.
- حقق أرسنال الفوز في ثلاث من آخر أربع رحلات له إلى ملعب ستامفورد بريدج في الدوري (تعادل واحد)، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في 20 مباراة سابقة (تعادل 7 خسر 10).
- بشكل عام، فاز تشيلسي مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال (تعادل 2 خسر 6)، وكان الفوز 2-0 خارج أرضه في أغسطس 2021.
- انتهى اللقاء الأخير بين تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، بفوز ساحق لـ«الجانرز» بنتيجة 5-0 في ملعب الإمارات في أبريل، وهو أكبر فوز له على الإطلاق ضد «البلوز» في جميع المسابقات.

تشيلسي
أرسنال
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ستامفورد بريدج
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