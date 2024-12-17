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الرياضة

رينارد يستبعد العمري من «خليجي 26»

رينارد يستبعد العمري من «خليجي 26»
17 ديسمبر 2024 10:49

الرياض (د ب أ)

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قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد عبدالإله العمري من معسكر «الأخضر» في الرياض، بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، وعليه قرر المدير الفني ضم اللاعب عون السلولي بدلاً منه لمعسكر «الأخضر».
واختتم المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة ترينداد وتوباجو ودياً اليوم الثلاثاء على ملعب الشباب، ضمن البرنامج الإعدادي لـ «الأخضر» استعداداً للمشاركة في كأس الخليج الـ 26 التي تقام في دولة الكويت.
وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على ملعب نادي الشباب تحت إشراف رينارد، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن تجرى تقسيمة من مجموعتين على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.
من جانبه، واصل فراس البريكان تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب عبدالله الخيبري برنامجه العلاجي، برفقة الجهاز الطبي، فيما لم يكمل اللاعب حسان التمبكتي التدريبات الجماعية لتعرضه لإصابة في الكاحل.

كأس الخليج العربي
السعودية
الكويت
هيرفي رينارد
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