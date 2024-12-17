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الرياضة

يامال يختار «المدافع المُزعج»!

يامال يختار «المدافع المُزعج»!
17 ديسمبر 2024 11:16

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أجاب النجم الإسباني الشاب لامين يامال «17 عاماً» على أسئلة الصحفيين على هامش تسليمه جائزة «الفتى الذهبي» موسم 2023-2014، التي تخصصها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية كل عام لأفضل لاعب شاب، بعد أدائه الرائع مع ناديه برشلونة ومنتخب بلاده «لاروخا».
واعترف يامال، الذي لطالما أزعج دفاعات الفرق المنافسة بمراوغاته المفيدة وتمريراته الحاسمة، بأن هناك مدافعاً وحيداً سبب له الكثير من المشاكل عندما واجهه، ووجد صعوبة كبيرة في المرور منه أو محاولة خداعه.
وعندما سأله الصحفيون، عما إذا كان هذا المدافع هو ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي، أو فيرلان ميندي لاعب ريال مدريد، أو الإنجليزي لوك شو لاعب مانشستر يونايتد، أو الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونيخ، فاجأ يامال الجميع بقوله: ليسوا هؤلاء، إنه المدافع الألماني ديفيد راوم لاعب منتخب ألمانيا ورد بول لايبزج، الذي واجهته في مباراة إسبانيا وألمانيا بدور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024».
وقال يامال: «هذا المدافع أزعجني كثيراً بشراسته وقوة التحاماته، إنه صعب المراس، وليس من السهل المرور منه أو خداعه».
وأضاف: «تنفست الصعداء عندما قام جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بتغييره بعد ساعة من اللعب».
وعلى هامش الحفل نفسه، كان خورخي مينديش، وكيل أعمال اللاعبين الشهير، حاضراً بصفته وكيل يامال، وسأله الصحفيون عن احتمالات تمديد عقد اللاعب مع «البارسا» والذي ينتهي في يونيو 2026، قال: «يا مال لا يفكر مطلقاً في مغادرة برشلونة مهما كانت إغراءات الأندية الأوروبية الأخرى، ومستقبله مرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ (البلاوجرانا)، وبالتأكيد سيمدد يامال عقده مع (البارسا) لأنه جزء لا يتجزأ من برشلونة».
ولما كان يامال يعاني حالياً من إصابة جديدة في كاحله الأيمن تبعده عن الملاعب لأكثر من 3 أسابيع، سأل الصحفيون مينديش عن ملابسات الإصابة وتبعاتها، فطمأنهم وكذلك جماهير «البارسا»، وقال إنه يتعافى سريعاً.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
لامين يامال
لايبزج
ألمانيا
جوليان ناجلسمان
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