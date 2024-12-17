بطولة أبوظبي «سويم فور لايف» منصة تطويرية وتعليمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد أحمد خلفان الجهوري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، رئيس اللجنة الفنية، أن زيارة فريق «أي بي رايس» البريطاني، ومشاركته في بطولة أبوظبي «سويم فور لايف» الدولية كانت إضافة مميزة، بعد أن شهدت حضوراً بارزاً من أبطال أولمبيين عالميين مثل آدم بيتي، وجيمس جاي، وماثيو ريتشارد.

وقال الجهوري: «حضور هؤلاء الأبطال أسهم في إيجاد فرصة استثنائية للتواصل مع نخبة من الرياضيين العالميين، والاستماع إلى تجاربهم ومسيرتهم الرياضية الملهمة، ما أتاح الاستفادة من أفضل الممارسات في عالم الرياضة والتدريب».

وأضاف: «البطولة لم تكن مجرد مسابقة رياضية، بل تحولت إلى منصة تعليمية وتطويرية، حيث أُتيحت الفرصة للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات العالمية المتقدمة في مجال الرياضة، وبدأ النادي بالفعل دراسة تطوير نظم التعليم والتدريب بشكل مستمر، بما يتماشى مع التطور الكبير في علم التدريب الرياضي، وما يخدمه من تطبيقات تقنية مبتكرة».

وتابع الجهوري: «بطولة أبوظبي سويم فور لايف الدولية تُجسد رؤية النادي في الجمع بين التنافس الرياضي والتعلم المستدام، بما يسهم في دفع عجلة التطوير الرياضي في الدولة، وتعزيز مكانتها مركزاً رياضياً عالمياً».