تشيلسي يدعم مودريك في «أزمة المنشطات»



لندن (أ ف ب)

يعتقد الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعبه الأوكراني ميخايلو مودريك لم يكن يقصد تناول أي مواد محظورة.

وكان تشيلسي أفاد في بيان فشل مودريك في اجتياز اختبار المنشطات، مشيراً إلى تلقيه إخطاراً من الاتحاد الإنجليزي بوجود «نتيجة سلبية» في عينة قدمها لاعب الجناح البالغ 23 عاماً.

وبدوره، نفى ميخايلو في بيان نشره عبر حسابه على «إنستجرام» بشكل قاطع استخدامه عن معرفة أي مواد محظورة، قائلاً إن نتائج العينة كانت بمثابة «صدمة تامة».

وقال ماريسكا «نثق بميشا ميخايلو، عندما تحدث مثل هذه الأمور، عليك أن تساند لاعبك في جميع الجوانب».

وأضاف «ميشا لاعب لتشيلسي، إنه واجبي أن أكون على تواصل معه، أنا، النادي وزملاؤه في الفريق، جميعنا موجودون من أجله، الثقة تعني أننا نصدق ميشا».

وكانت هيئة مكافحة المنشطات البريطانية حذّرت الرياضيين من أنهم يواجهون حظراً لمدة أربع سنوات، إذا وجد أنهم تناولوا عمداً مادة محظورة.

وفي حال كانت المخالفة تتعلق بمادة محددة أو منتج ملوث، وتمكن الرياضي إثبات أنه لم يرتكب خطأ فادحاً، فقد تتدرج العقوبة من إيقاف لمدة عامين إلى توبيخ، استناداً على مستوى الخطأ.

شارك مودريك في 15 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، آخرها في 28 نوفمبر في الفوز على هايدنهايم الألماني 2-0 في مسابقة «كونفرنس» ليج التي يتصدرها بالعلامة الكاملة، حين سجل هدفه الثالث هذا الموسم.، لم يشارك في المباريات الخمس الماضية في جميع المسابقات.

وتابع ماريسكا «أعتقد أنه سيعود، الشيء الوحيد الذي لا نعرفه هو متى».

وأردف الإيطالي «أي لاعب في العالم عندما يحدث له شيئ كهذا، يحتاج إلى الدعم. لا يهم إن كان عمره 20 أو 30 عاماً، أو إن كان إنجليزياً أو إيطالياً أو أوكرانياً، عندما تحدث مثل هذه الأمور، نحتاج جميعاً إلى الدعم. الأمر لا يتعلق بعمره أو جنسيته».

وأكّد مدرب ليستر سيتي السابق أنه «موجود لمساعدته في أي شيء يحتاج إليه؛ لأنه في هذا الوقت من الطبيعي أن يحتاج إلى دعم من النادي، منّي ومن زملائه في الفريق، ونحن جميعا موجودون لدعمه».

انضم مودريك إلى تشيلسي مقابل مبلغ يقدر بـ88.5 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار) من شاختار دانييتسك الأوكراني في يناير 2023.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة، كما يتصدر منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة «كونفرنس ليج».