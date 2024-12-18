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الرياضة

«تنس المحترفين» تدعم 26 لاعباً

«تنس المحترفين» تدعم 26 لاعباً
18 ديسمبر 2024 20:58

 
لندن (أ ب)

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دفعت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين 3. 1 مليون دولار لإجمالي 26 لاعباً في العام الجاري 2024 بموجب برنامج مالي جديد يضمن الحد الأدنى من الدخل السنوي لأول 250 لاعباً في التصنيف العالمي.
وأوضحت الرابطة في بيان لها أنه تم تقسيم هذه الأموال إلى ثلاث فئات، من دون تحديد أسماء اللاعبين الذين استفادوا منها، حيث أشارت إلى أن 17 لاعباً حصلوا على أموال تضمن لهم الحد الأدنى لتعويضهم عن عدم الوصول لمراحل معينة في جوائز الفردي.
وأضافت أن هناك 3 لاعبين حصلوا على دعم بسبب الإصابة التي حرمتهم من المشاركة في أكثر من بطولة، بينما استفاد 7 لاعبين من استثمارات جديدة توفر أموالاً للاعبين الجدد ضمن أفضل 125 لاعباً بالتصنيف العالمي.
كما حصل لاعب واحد على دعم مالي لضمان الحد الأدنى من الدخل وفقاً للخطة المالية المعلن عنها في أغسطس 2023، في الموسم الأول من تجربة مدتها ثلاث سنوات. واستندت الرابطة العالمية على تصنيف 2023 وأرباح 2024 في تعويض الفارق للاعبين الذين لم يصلوا إلى مراحل معينة بواقع 300 ألف دولار لأفضل 100 لاعب، و150 ألف دولار للمصنفين من 101 إلى 175، و75 ألف دولار للمصنفين من 176 إلى 250 .
وتقرر أن تزيد هذه التعويضات المالية في الموسم المقبل إلى 200 ألف دولار للمراكز من 101 إلى 175، و100 ألف دولار للمراكز من 176 إلى 250.
وكان الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً بنهاية 2024 قد تصدر قائمة الجوائز المالية بـ9. 16 مليون دولار، بينما حصل الأرجنتيني فيديريكو كوريا المصنف رقم 100 على نحو 590 ألف دولار، بينما حصل الأردني عبدالله شلباية المصنف رقم 250 على ما يقل قليلاً عن 205 آلاف دولار نظير مشاركاته في بطولات الفردي.
من جانبه، قال أندريا جاودينزي رئيس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين «نقدم للاعبين الدعم المالي الذي يحتاجون إليه ليساعدهم على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرتهم».

 

التنس
يانيك سينر
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