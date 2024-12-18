ويا يغيب عن يوفنتوس إلى نهاية العام

ميلانو (أ ف ب)



يغيب الأميركي تيموثي ويا عن يوفنتوس حتى بداية العام الجديد، بعدما أعلن النادي الإيطالي تعرّضه لإصابة على مستوى الفخذ.

وقال النادي: إن ويا خضع لفحوص «كشفت عن إصابة طفيفة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن.

وتعرّض تيموثي، نجل جورج ويا نجم ميلان وباريس سان جيرمان السابق الفائز بالكرة الذهبية عام 1995 والرئيس السابق لليبيريا، للإصابة خلال الدقائق التسع التي لعبها بديلاً في مباراة فوز فريق «السيدة العجوز» على كالياري 4-0 ضمن كأس إيطاليا.

ومن المتوقع أن يغيب ويا عن مواجهتي مونزا وفيورنتينا في الدوري المحلي، قبل أن يسافر فريق المدرب تياجو موتا إلى السعودية لخوض الكأس السوبر الإيطالية، حيث يواجه ميلان في نصف النهائي في الثالث من يناير المقبل.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً وفي سجله 42 مباراة دولية، 18 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلاً أربعة أهداف ومقدماً أربع تمريرات حاسمة.

ويحتل فريق مدينة تورينو المركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة متخلفاً بتسع نقاط عن أتالانتا المتصدر.