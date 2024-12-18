فيوري يتوعد أوسيك بهزيمة ساحقة في نزال الرياض



لندن (د ب أ)



توعد الملاكم البريطاني تايسون فيوري، منافسه الأوكراني أولكسندر أوسيك بهزيمة ساحقة عندما يلتقي عملاقا الوزن الثقيل في العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت المقبل.

ويتطلع فيوري لرد اعتباره من الهزيمة الوحيدة في مشواره أمام أوسيك الملقب بـ«الأرنب».

وقال فيوري لشبكة (دي إيه زد إن) «سأدمر هذا اللعين يوم السبت، لن اعتزل، بل سأقضي عليهم جميعاً، وأولهم صاحب وجه الأرنب».

وأضاف الملاكم البريطاني «كنت سعيداً بأدائي في المباراة الأولى بيننا، رغم أنني لم أحقق النتيجة المطلوبة».

وتابع الملاكم الملقب بملك الغجر «حاولت الابتعاد عن الملاكمة عدة مرات، ولم أنجح».

وأوضح «لقد كنت جاداً في قرار اعتزالي الملاكمة في عام 2022 بعد اعتزال ديليان وايت».

وواصل فيوري «لا أرى أن مشواري مع الملاكمة هو أفضل إنجازاتي، كنت على وشك الانتحار، وتخلصت من حالة يأس شديد».