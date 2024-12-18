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طاقمان أوروبيان في «خليجي 26»

طاقمان أوروبيان في «خليجي 26»
18 ديسمبر 2024 22:31

 
الكويت (د ب أ)

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خليجي 26
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تشهد بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) بالكويت تعاوناً متميزاً على صعيد مشاركة حكام من خارج دول الخليج العربي.
ويشارك طاقما حكام من أفريقيا وفقاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، واتحاد كأس الخليج العربي، وكما يتواجد طاقما حكام من كل من تركيا ورومانيا.
ويشارك طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الدولي مصطفى غربال، وطاقم موريتاني بقيادة الحكم الدولي دحان بيدا، كما يشارك طاقم تحكيم تركي بقيادة الحكم الدولي خليل ميلر، وطاقم روماني بقيادة الحكم الدولي كوفاكس استيفان.
وتستضيف الكويت البطولة بدءاً من يوم السبت المقبل، وتستمر حتى 3 يناير المقبل. وضمت قائمة الحكام والحكام المساعدين المشاركين بالبطولة كلاً من: أحمد خالد العلي حكم، وعبد الهادي العنزي حكم مساعد، وأحمد صادق عباس (الكويت)، مهند قاسم عيسي حكم، وواثق مدلل عبيد حكم مساعد، وعبدالرحمن إبراهيم الجاسم (العراق)، عبد الرحمن إبراهيم الجاسم حكم، وطالب سالم المري حكم مساعد وسعود أحمد المقالح حكم مساعد (قطر).
كما يتواجد عمر محمد العلي حكم، ومحمد أحمد الحمادي حكم مساعد، وجاسم عبدالله العلي حكم مساعد (الإمارات)، وعمار إبراهيم محفوظ حكم، محمد جعفر سلمان حكم مساعد، عبدالله صالح الرويمي حكم مساعد (البحرين)، وخالد صالح التوريس حكم، ومحمد العكبري حكم مساعد، وعبد الرحيم الشمري حكم مساعد (السعودية) قاسم الحاتمي حكم، ناصر سالم البوسعيدي حكم مساعد، حمد الغافري حكم مساعد (عُمان).

 

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