ريال مدريد.. «العالمية 6»



الدوحة (د ب أ)



فاز ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على باتشوكا المكسيكي بطل أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي بنتيجة 3-صفر، ليُتوج بكأس القارات للأندية «الفيفا» إنتركونتيننتال.

يدين ريال مدريد بهذا الفوز لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الفائز بجائزة «الفيفا» لأفضل لاعب في العالم هذا العام 2024.

صنع فينيسيوس الهدف الأول لزميله الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتفوق العملاق المدريدي.

وأضاف البرازيلي الآخر رودريجو جوس الهدف الثاني للريال في الدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب «لوسيل» الذي استضاف نهائي مونديال قطر 2022 .

واختتم فينيسيوس أهداف ريال مدريد بركلة جزاء في الدقيقة 84.

بهذا التتويج حقق الفريق المدريدي لقبه العالمي السادس، بعدما فاز بكأس العالم للأندية 5 مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022، إضافة إلى كأس إنتركونتيننتال التي كانت تجمع قديماً بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية برصيد 3 مرات في أعوام 1960 و1998 و2002، كما واصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لأفضل مدير فني هذا العام نجاحاته محققاً اللقب الخامس في 2024، بعد التتويج بألقاب السوبر الإسباني، والدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

أما باتشوكا بقيادة مدربه الأوروجوياني جييرمو ألمادا، فقد غادر الدوحة مكتفياً بلقبي كأس «ديربي» الأميركتين، بعد فوزه على بوتافوجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية بنتيجة 3-صفر يوم الأربعاء الماضي، وكأس التحدي، بعد فوزه على الأهلي المصري بطل أفريقيا بركلات الترجيح، أوائل الأسبوع الجاري.