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الرياضة

«مفاجأة سارة» في منتخب السعودية قبل «الخليجية»

«مفاجأة سارة» في منتخب السعودية قبل «الخليجية»
19 ديسمبر 2024 12:13

 
الرياض (د ب أ)

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استأنف المنتخب السعودي تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يقام حالياً بالعاصمة الرياض، استعداداً للمشاركة في كأس الخليج «خليجي 26» التي تقام بدولة الكويت من 21 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير المقبل.
وأجرى لاعبو المنتخب «الأخضر» حصة تدريبية على «ملعب نادي الشباب» تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وتمثلت المفاجأة السارة في مشاركة الثنائي فراس البريكان، وحسان التمبكتي في التدريبات الجماعية، بعد اكتمال جاهزيتهما، فيما اكتفى عبدالله الخيبري بتدريبات خاصة برفقة الجهاز الطبي.
في المقابل، لم يشارك علي البليهي في الحصة التدريبية لشعوره بآلام عضلية، كما غاب سلطان الغنام عن الحصة التدريبية، حيث حرص الجهاز الطبي على استمرار متابعة حالته، بعد تعرضه لنزلة برد.
ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي بحصة تدريبية مغلقة على «ملعب نادي الشباب».
يذكر أن منتخب السعودية في المجموعة الثانية بالدور الأول لكأس الخليج، برفقة منتخبات اليمن والعراق والبحرين.

 

كأس الخليج العربي
السعودية
هيرفي رينارد
الكويت
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