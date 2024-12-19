العصيمي يشارك في جلسة «ديوان الخليج» بالكويت

الكويت (الاتحاد)



أكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، أن الجلسة الحوارية حول «رياضة ذوي الإعاقة وسبل تطويرها»، والمقررة الأحد المقبل بالكويت على هامش كأس الخليج العربي «خليجي 26»، لها دلالاتها للحديث عن الرياضة البارالمبية، وأثرها في المجتمع، وعلى «أصحاب الهمم» واستشراف مستقبلها.

وتقام الجلسة ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للشباب بالكويت، ومؤسسة «ديوان هارفارد» برعاية عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة، وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، في مقر «ديوان الخليج» أمام استاد جابر الأحمد، على هامش كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» المقررة من 21 ديسمبر الحالي إلى 3 يناير المقبل.

وقال العصيمي إن المبادرة تسهم في تعزيز التواصل الخليجي، بمشاركة الخبراء والمسؤولين، لتحقيق الأهداف المشتركة، واستعراض تأثير الرياضة في الحياة المجتمعية والثقافية، لاسيما أن بطولات الخليج لكرة القدم تعد ملتقى التواصل بين أبناء دول المنطقة، مشيداً بمبادرة «ديوان الخليج»، والقيمة الكبيرة للفعاليات والورش التفاعلية المقررة على هامش البطولة.