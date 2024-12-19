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الرياضة

سينجو يعتذر لدوناروما عن «الجروح الخطيرة»!

سينجو يعتذر لدوناروما عن «الجروح الخطيرة»!
19 ديسمبر 2024 18:53

 
باريس (أ ف ب)

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اعتذر الإيفواري ويلفريد سينجو لاعب موناكو لحارس باريس سان جيرمان جانلويجي دوناروما، بعدما تعرض الدولي الإيطالي لإصابة بجروح خطيرة في وجهه إثر تصادم بين اللاعبين خلال مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتعرض دوناروما لجروح عميقة في الجانب الأيمن من وجهه استدعت وضع 10 غرز، بعدما اصطدمت قدم سينجو بوجهه في مباراة فوز سان جيرمان 4-2 في موناكو ضمن المرحلة السادسة عشرة.
وكتب سينجو على إنستغرام «أود أن أعتذر لجانلويجي دوناروما، ما حدث كان بالطبع غير متعمد، لكنني رأيت لاحقاً أنه تعرض لإصابة خطيرة في وجهه».
وأضاف موجهاً كلامه مباشرة للحارس «أتمنى لك الشفاء العاجل».
لم يتمكن دوناروما من استكمال المباراة بعد التدخل، واستُبدل بالروسي ماتفاي سافونوف في الدقيقة 22.
وأصدر نادي العاصمة بياناً قال فيه إن الحارس سيخضع «لفحوص طبية، وسيتعين عليه الراحة لأيام عدة».
وأظهر مقطع فيديو نشره سان جيرمان اللاعبَين وهما يتصافحان بعد المباراة، حيث قال دوناروما للاعب الإيفواري «كل شيء بخير، لا تقلق».
وعلى الرغم من الحادثة، لم يتلقَ سينجو بطاقة حمراء أو صفراء، حيث رأى الحكم، وفقاً لقائد سان جيرمان البرازيلي ماركينيوس، أن التدخل كان «جزءاً من اللعب».
من جانب آخر، أعلن موناكو أن مدافعه تعرض لإهانات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الحادثة.
وجاء في بيان النادي «يدين موناكو بأشد العبارات التعليقات العنصرية غير المقبولة التي استهدفت ويلفريد سينجو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة».
وأضاف البيان «هذا السلوك لا مكان له في الرياضة، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو يتعارض تماماً مع القيم التي يمثلها النادي».

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
جانلويجي دوناروما
موناكو
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