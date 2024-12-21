أبوظبي تستضيف «الجولة الأولى» لبطولة «القوارب اللاسلكية»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الأحد الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية، بمشاركة 23 متسابقاً في ثلاث فئات للبطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في لوحة جميلة ومتميزة، لاستمرار أجندة الموسم البحري في العاصمة أبوظبي.

وتحمل البطولة أهمية كبيرة لدى مجتمع المتسابقين في الرياضات البحرية، خاصة أنها من الرياضات الحديثة والمنتشرة بشكل قوي على مستوى العالم في الفترة الماضية، وتشهد مشاركة وحضوراً أكبر في كل مرة.

وتنطلق البطولة اليوم على ثلاث فئات هي فئة الـ2 سل الناشئين، وفئة الـ3 سل، وهي فئة النوفيس، وفئة الـ4 سل، الخاصة بالمحترفين في المنافسة وأصحاب المستويات الفنية العالية.

وشهدت البطولة الاجتماع التنويري للمتسابقين عن بُعد، لشرح تفاصيل المسار والقوانين واللوائح للمتسابقين، وتنطلق التصفيات التمهيدية والتجارب الحرة ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، وتبدأ التصفيات بمشاركة جميع المتسابقين في الجولة الأولى، وتنطلق بعدها الجولات ومحاولات التأهل للتصفيات النهائية، وبعدها مراسم تتويج الفائزين.