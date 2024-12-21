«مبيد» و«مشتري» يُتوجان بـ«تحدي آل مكتوم»



محمد حسن (دبي)



توج المهر «مبيد» لإسطبلات الريف، بلقب سباق تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، للفئة الأولى، الذي أقيم بمضمار ميدان، خلال أمسية «فستيف فرايداي»، والتي اشتملت أيضاً على سباق آل مكتوم مايل للفئة الثانية، وذهب لقبه إلى «مشتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسباق الراشدية الذي انتزع لقبه «ميشرد تايم» لجودلفين بزمن قياسي جديد.

وشهد الحفل الذي تألف من 9 أشواط، وبلغت جوائزه 4 ملايين و610 آلاف درهم برعاية إعمار، ثلاثية للمدرب بوبات سيمار والفارسين تاج أوشي ووليام بيوك، و«ثنائية» لكل من خيول جودلفين، وخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ثنائية» للمدربين شارلي أبلبي ومايكل كوستا والفارس بن كوين.

وجاء فوز «مبيد» بإشراف جابر بيطار، وقيادة راي داوسون في الشوط الأول، على لقب تحدي آل مكتوم للخيول العربية لمسافة 1600 متر، بعد أداء قوي، حيث تفوق بفارق 1.1 طول عن «أيه إف العجاج» بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي.

وحصد «مشتري» بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، لقب سباق آل مكتوم مايل للفئة الثانية، وجاء فوزه مبهراً، بعد أن تفوق بفارق 3 أطوال عن الوصيف «قريب»، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوزا.

وحافظ نجم جودلفين «ميشرد تايم»، بنجاح عن لقب سباق الراشدية لمسافة 1800 متر، في الشوط السادس، بعد أن حقق فوزاً كاسحاً، بفارق 6.9 طول عن الوصيف «كايرو» بإشراف أليس هينز، وقيادة سيلفستر دي سوزا.

وانتزع «كفر آب» لربدان ريسنج، بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، وقيادة وليام بيوك، جائزة الشوط الثاني على لقب سباق ارتجال دبي داش لمسافة 1000 متر، مسجلاً الفوز من أول مشاركة له بالدولة، بعد أن تفوق على «بالحيل» بإشراف مايك كوستا، وقيادة بن كوين.

وظفرت «فلاما صن شاين» لنيجر بوركي وماري كونولي، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، بلقب الشوط الثالث الشهامة ستيكس لمسافة 1400 متر لمهرات السنتين، وتفوقت بفارق طولين عن الوصيفة «كوين أزتيكا» بإشراف نيلز بيترسون، وقيادة كارلوس لوبيز.

وخطف «نيتيف أبروتش» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، لقب سباق بيزنس باي شالنج الذي أقيم في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، وحل في المركز الثاني «سان دونوتو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين.

وأكمل «كفاف» ثنائية لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، عندما ظفر بلقب الشوط الثامن لمسافة 2410 أمتار، على لقب سباق نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكي، وتفوق على رفيقه في الإسطبل «أساسي» بقيادة راي داوسون.

وتوج «ووك أوف ستارز» لعذبة للسباقات، بلقب سباق انتصار لمسافة 1900 متر «قوائم»، وأكمل «ثنائية» للمدرب والفارس تاج أوشي، متفوقاً بفارق كبير بلغ 11.8 طول عن الوصيف «أوتو بان»، بإشراف دوج واتسون، وقيادة كريستوف سوميون.

وأكمل «مورنينج» لناصر عسكر «ثلاثية» رائعة للمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي، عندما توج بلقب إعمار داونتاون في الختام لمسافة 1200 متر، وتفوق البطل على الوصيف «مشاكل» بإشراف سالم بن غدير وقيادة بيرناردو بينيرو.