«جارين الزبير» الأجمل في بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربية



الفجيرة (وام)



تواصلت منافسات بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية 2024 في يومها الثاني، الذي اشتمل على الأشواط التأهيلية التي خصصت لتكملة أشواط الأفراس، ثم أعقبتها أشواط الخيول الذكور بمختلف الأعمار.

وشهدت الفعاليات تنافساً قوياً بين الخيول، بهدف التأهل للمنافسات النهائية على ألقاب هذه البطولة الدولية، وحققت المهرة «جارين الزبير» للشيخة نور بنت خالد بن عبدالله آل ثاني، أعلى معدل خلال المنافسات، كما نالت جائزة أفضل رأس وعنق ضمن فئة الأفراس.

ونال «أي أس تبر» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، جائزة فئة الأمهار عمر 2 و3 سنوات، فيما نال الجائزة نفسها لفئة الأمهار أعمار السنة «ع ج عارم» لعبد الله راشد بن خصيف.

وتتميز بطولة الفجيرة الدولية بتخصيص جائزة أفضل رأس وعنق للفئات الست، الأمر الذي يمنح المزيد من الإثارة والتنافسية خلال الأشواط التأهلية، بجانب جوائز الخيول الفائزة بالمراكز الأولى.

وجاء تألق «جارين الزبير» في مستهل الفعاليات، بعد أن أحرزت المركز الأول في القسم «ج» للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، وسجلت 92.80 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «إستونيا» ليوسف أحمد عبد اللطيف آل علي، وحققت 92.40 نقطة، فيما حلت ثالثة «ماسة الهواجر» لغانم الهاجري، ونالت 91.90 نقطة.

وافتتح أشواط الخيول الذكور المهر «الأريام الرويس» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، بإحراز المركز الأول في القسم «أ» للأمهار عمر سنة، وحقق 91.60 نقطة، تبعه في المركز الثاني «ع ج عارم» لعبد الله راشد بن خصيف النعيمي، وسجل 91.20 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «س س مسك» لسلطان محمد اليحيائي، وحصل على 91.00 نقطة.

وأحرز «فام فورتكس» لفيدريكو خوسيه جوردان، المركز الأول في القسم «ب»، محققاً 91.90 نقطة، وجاء في المركز الثاني «ريدان السديم» لمربط السديم، وحصل على 90.30 نقطة، بينما حل في المركز الثالث «الأريام همال» للشيخ راشد بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، ونال 90.20 نقطة.

ونال «دي مزيون» لمربط دبي صدارة القسم «ج»، وحقق 91.70 نقطة، وجاء بالمركز الثاني «شرار المنهل» لفهد سالم الزعابي، وسجل 91.40 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى «حسيب الزبير» للشيخة مريم بنت أحمد بن عبدالله آل ثاني، وحصل على 90.90 نقطة.

وتصدر «أم زد أديب» لخليفة النعيمي، شوط الأمهار أعمار سنتين، وحقق 90.50 نقطة، وتبعه في المركز الثاني «داحم الجواهر» لعبد الله عبدالرحمن البيضائي، ونال 90.40 نقطة، متفوقاً بفضل درجته في الهوية عن «أتش أيه المزاحم» لحمد محمد الحبسي، بعد أن تعادلا في معدل النقاط. وحلق «أي أس تبر» للشيخ عبدالله بن ماجد آل مكتوم، بالمركز الأول للأمهار عمر ثلاث سنوات القسم «أ» محققاً 92.00 نقطة، وجاء في المركز الثاني «رمز الياه» لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي، وسجل 91.60 نقطة، فيما حل في المركز الثالث «شعلان الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، وحصل على 91.50 نقطة.

واعتلى المهر «اتش ايه الشامخ» لحمد محمد راشد الحبسي، صدارة القسم «ب» بعد أن تفوق في معيار الحركة، حيث تعادلا في النقاط، وفي درجة معيار الحركة مع الوصيف «جي أس مرسال» لسعود الشريقي الكعبي، حيث نال كلاهما 91.30 نقطة، وحل في المركز الثالث «يزيد الباهية» لمحمد خلفان المعمري، وحصل على 90.60 نقطة.

واختتم «الأريام برجس» لإسطبلات الأريام، فعاليات اليوم الأول، بالفوز بالمركز الأول في آخر الأشواط الذي خصص للفحول عمر أربع سنوات وما فوق القسم «أ»، وحقق 92.00 نقطة، وتبعه في المركز الثاني «أي أس وادي» للشيخ عبدالله القاسمي، وسجل 91.80 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «جيه أس السلطان» لمربط الجواهر، وحصل على 91.70 نقطة.