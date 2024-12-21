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الرياضة

استقبال حافل لمنتخب بناء الأجسام

استقبال حافل لمنتخب بناء الأجسام
21 ديسمبر 2024 14:38

 
دبي (الاتحاد)

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حظيت بعثة منتخب بناء الأجسام، باستقبال حافل بالورد في مطار دبي الدولي، بعد مشاركته في كأس العالم لبناء الأجسام باليابان، وحقق فيها 14 ميدالية «7 ذهبيات وفضية و6 برونزيات»، في أفضل إنجاز بـ «المونديال».
وثمن علي بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، دعم ومتابعة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبارك للاعبين الفائزين، مؤكداً أن حصد 7 ميداليات ذهبية يعتبر إضافة فنية للعبة، خصوصاً أن البطولة شهدت مشاركة كبيرة للاعبين من مختلف دول العالم، كما أن الميداليات لم تكن الإنجاز الوحيد، بل إن المشاركة منحت اللاعبين خبرات جديدة للبطولات المقبلة، مشيراً إلى أن جهود أسرة الاتحاد في الاستعداد الأمثل انعكست بشكل متميز في المنافسات.
وأكد محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة الإيجابية في اليابان، عكست نجاح جهود لجنة المنتخبات في اتحاد بناء الأجسام، بإعداد المنتخب بشكل متميز وجهود اللاعبين أنفسهم والجهاز الفني للمنتخب، مما أثمر تحقيق إنجاز رائع، مباركاً للأسرة الرياضية هذا الحصاد الدولي للميداليات، ووصفه بأنه تتويج لجهود أسرة بناء الأجسام.
وأعرب أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس البعثة عن سعادته بالإنجاز، وقال: المنافسات جاءت قوية، خصوصاً أن مستويات المنافسين متقاربة بوجود لاعبين من مختلف دول العالم، وأبرزهم من أوروبا واليابان، ورغم ذلك نجح اللاعبون في التفوق.
 

الإمارات
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
اليابان
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